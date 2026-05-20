Ajker Patrika
ফেনী

বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় যুবককে ছুরিকাঘাত

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি 
ফেনীর সোনাগাজীতে বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় ইমাম হোসেন মাহিম নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার (২০ মে) উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুজাপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনায় মোহাম্মদ তাহসীনকে অভিযুক্ত করে সোনাগাজী মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী যুবকের বাবা জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে সোনাগাজী বালিকা পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করতেন একই এলাকার তাহসীন। বিষয়টি পরিবারকে জানালে ওই ছাত্রীর ভাই মাহিম তাহসীনের পরিবারের কাছে অভিযোগ করেন।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে মঙ্গলবার রাতে তাহসীন মাহিমকে মারধর করেন বলে অভিযোগ ওঠে। পরে পরিস্থিতি শান্ত করতে ভুক্তভোগী মাহিমের পরিবার অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারে সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। বুধবার আসরের নামাজের পর সুজাপুরের ফরায়েজী বাড়ির সামনে তাহসীন ও তাঁর দল মাহিমের ওপর আবারও হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ সময় তাঁকে মারধরের পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাত করা হয়।

মাহিমের চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে গেলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে আহত মাহিমকে উদ্ধার করে সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

ভুক্তভোগী যুবকের বাবা জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু বলেন, ‘আমরা দরিদ্র মানুষ। ঘটনা যাতে বড় না হয়, সে জন্য আমি তাদের কাছে অনুরোধও করেছি। কিন্তু তারপরও আমার ছেলের ওপর হামলা করা হয়েছে। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’

সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

