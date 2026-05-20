Ajker Patrika
ফেনী

সোনাগাজীতে খালে বর্জ্য ফেলায় পোল্ট্রি খামারে প্রশাসনের অভিযান

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি 
কংক্রিট, সিমেন্ট ও বালু দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় পোল্ট্রি খামারের বর্জ্য নিষ্কাশনের ড্রেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফেনীর সোনাগাজীতে খালে পোল্ট্রি বর্জ্য ফেলে পরিবেশ দূষণের অভিযোগে কয়েকটি পোল্ট্রি খামারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ বুধবার উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের সফরপুর গ্রাম ও নবাবপুর ইউনিয়নের নাজিরপুর গ্রামের মধ্যবর্তী কুমিরা খালসংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিগ্যান চাকমার নেতৃত্বে অভিযানে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইউসুফ মিয়া, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নেবুলাল দত্ত, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সোনাগাজী সেকশন কর্মকর্তা রফি ভূঁইয়াসহ পুলিশ, প্রাণিসম্পদ বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযানে সাত্তার পোল্ট্রি, ওমর ফারুক পোল্ট্রি, অজিবা পোল্ট্রি ও আবদুল হালিম পোল্ট্রি খামারের বর্জ্য নিষ্কাশনের ড্রেন কংক্রিট, সিমেন্ট ও বালু দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সাত্তার পোল্ট্রি খামারের মালিক মীর আহম্মদ শিমুলকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিগ্যান চাকমা বলেন, “খামার মালিকদের একাধিকবার সতর্ক করা হলেও তারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেননি। বরং দীর্ঘদিন ধরে খালের মধ্যে বর্জ্য ফেলছিলেন। এতে খালের পানি দূষিত হয়ে স্থানীয় জনসাধারণ দুর্ভোগে পড়েছেন।”

তিনি আরও বলেন, “খামার মালিকদের ১০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এরপরও ব্যবস্থা না নিলে আরও কঠোর অভিযান চালানো হবে।”

