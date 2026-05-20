সোনাগাজীতে খালে বর্জ্য ফেলায় পোল্ট্রি খামারে প্রশাসনের অভিযান

ফেনীর সোনাগাজীতে খালে পোল্ট্রি বর্জ্য ফেলে পরিবেশ দূষণের অভিযোগে কয়েকটি পোল্ট্রি খামারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ বুধবার উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের সফরপুর গ্রাম ও নবাবপুর ইউনিয়নের নাজিরপুর গ্রামের মধ্যবর্তী কুমিরা খালসংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিগ্যান চাকমার নেতৃত্বে অভিযানে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইউসুফ মিয়া, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নেবুলাল দত্ত, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সোনাগাজী সেকশন কর্মকর্তা রফি ভূঁইয়াসহ পুলিশ, প্রাণিসম্পদ বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
অভিযানে সাত্তার পোল্ট্রি, ওমর ফারুক পোল্ট্রি, অজিবা পোল্ট্রি ও আবদুল হালিম পোল্ট্রি খামারের বর্জ্য নিষ্কাশনের ড্রেন কংক্রিট, সিমেন্ট ও বালু দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সাত্তার পোল্ট্রি খামারের মালিক মীর আহম্মদ শিমুলকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিগ্যান চাকমা বলেন, “খামার মালিকদের একাধিকবার সতর্ক করা হলেও তারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেননি। বরং দীর্ঘদিন ধরে খালের মধ্যে বর্জ্য ফেলছিলেন। এতে খালের পানি দূষিত হয়ে স্থানীয় জনসাধারণ দুর্ভোগে পড়েছেন।”
তিনি আরও বলেন, “খামার মালিকদের ১০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এরপরও ব্যবস্থা না নিলে আরও কঠোর অভিযান চালানো হবে।”
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নেমে গ্যাসের বিষক্রিয়ায় চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।৯ মিনিট আগে
ফেনীর সোনাগাজীতে স্কুলছাত্রী বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় ইমাম হোসেন মাহিম নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আহত মাহিমকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তাহসীনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ভুক্তভোগী যুবকের পরিবার।২৩ মিনিট আগে
‘সকাল ১০টার দিকে নাসা গ্রুপের পোশাক কারখানার শতাধিক শ্রমিক সড়কে নেমে আসেন এবং বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে নিই। তারা বিষয়টি আলোচনা করে সমাধান করে...২৭ মিনিট আগে
শেরপুরে সিএনজি অটোরিকশা ও ডাম্প ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত এবং অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে