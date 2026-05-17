খাতা না দেখানোয় এসএসসি পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ

ফেনীর ছাগলনাইয়ায় এসএসসি পরীক্ষাকেন্দ্রে সহপাঠীকে খাতা না দেখানোকে কেন্দ্র করে এক পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার ছলেমা নজির উচ্চবিদ্যালয় এসএসসি পরীক্ষাকেন্দ্রের গেটে এ ঘটনা ঘটে।
আহত পরীক্ষার্থীর নাম কাজী আহমেদ আশরাফি নাবিল (১৭)। সে হরিপুর আলী আকবর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ফেনী সদর উপজেলার মোটবী ইউনিয়নের বেদরাবাদ শিলুয়া গ্রামের বাসিন্দা।
অভিযুক্ত মো. রাকিব একই কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী। সে গতিয়া আজিজুল হক উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পাঠাননগর ইউনিয়নের পূর্ব সোনাপুর গ্রামের বাসিন্দা।
আহত নাবিল জানায়, পরীক্ষার হলে তার পেছনের বেঞ্চে রাকিবের সিট ছিল। ১০ মে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার দিন রাকিব খাতা দেখতে চাইলে সে রাজি হয়নি। এ নিয়ে ওই দিন রাকিব ও তার কয়েকজন সহযোগী তাকে গালাগাল ও মারধরের হুমকি দেয়।
আজ ছিল এসএসসি পরীক্ষার শেষ দিন। পরীক্ষা শেষে কেন্দ্র থেকে বের হওয়ার সময় গেটের সামনে ওত পেতে থাকা রাকিব ও তার সহযোগীরা তাকে মারধর করে। একপর্যায়ে রাকিব ছুরি দিয়ে আঘাত করলে নাবিল গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে ছাগলনাইয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
এ ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীর মা বেগম নার্গিস আফছা বাদী হয়ে ছাগলনাইয়া থানায় মামলা করেছেন।
ছাগলনাইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
