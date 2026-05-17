কালবৈশাখীতে ঘর বিধ্বস্ত, ভিজে নষ্ট এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ তিন বোনের বইপত্র

নাটোরের গুরুদাসপুরে কালবৈশাখী ঝড়ে বসতঘর বিধ্বস্ত হয়ে বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়েছে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ তিন বোনের বইপত্র। অন্যের বাড়িতে অস্থায়ী আশ্রয় মিললেও পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে শঙ্কায় পড়েছে পরিবারটি।
আক্রান্ত পরিবারটির বাড়ি গুরুদাসপুর পৌরসভার খোয়ারপাড়া মহল্লায়। গতকাল শনিবার রাতের কালবৈশাখী ঝড়ে তাদের দুটি টিনের ছাপরা ঘর লন্ডভন্ড হয়ে যায়। এ সময় ঘরে থাকা আসবাবপত্রের পাশাপাশি তিন বোনের বই-খাতাও পানিতে ভিজে নষ্ট হয়।
তিন বোনের মধ্যে খাদিজা বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। বড় বোন আছিয়া খাতুন গুরুদাসপুর সরকারি সামসুজ্জোহা কলেজের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং ছোট বোন ফাতিমা খাতুন বেগম রোকেয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে।
আজ রোববার দিনভর ভাঙা ঘর ও নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত সময় কাটালেও বইপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পরিবারটি গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছে। অভাবের সংসারে নতুন করে বই কেনা ও ঘর মেরামতের সামর্থ্য নেই বলে জানিয়েছে পরিবারটি।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বাবা আশরাফ মৃধা (৬০) খেত-খামার ও ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালান। নিজেদের কোনো জমিজমা না থাকায় অন্যের জায়গায় ছোট ছাপরা ঘর তুলে বসবাস করতেন তাঁরা।
আশরাফ মৃধা বলেন, ‘অনেক কষ্ট করে মেয়েদের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছি। ভাবছিলাম শিক্ষা হয়তো একদিন তাদের ভাগ্য বদলাবে। কিন্তু এক ঝড়েই সবকিছু তছনছ হয়ে গেল।’ তবে বইপত্র ভিজে গেলেও মেয়ে খাদিজা আজকের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে বলে জানান তিনি।
আছিয়া ও ফাতিমা জানায়, অভাবের মধ্যেও বাবার কঠোর পরিশ্রম তাদের সাহস জুগিয়েছে। পরিবারকে স্বাবলম্বী করতে তারা পড়ালেখা চালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ঝড়ে তাদের বইখাতা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন এখন অনিশ্চয়তার মুখে।
গুরুদাসপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাহমিদা আফরোজ জানান, বিষয়টি তিনি জেনেছেন। বর্তমানে এলাকার বাইরে থাকায় পরিবারটির সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। আগামী বৃহস্পতিবার কর্মস্থলে ফিরে পরিবারটি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান তিনি।
ফেনীর ছাগলনাইয়ায় এসএসসি পরীক্ষাকেন্দ্রে সহপাঠীকে খাতা না দেখানোকে কেন্দ্র করে এক পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আহত শিক্ষার্থীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
খুলনার ডুমুরিয়ায় জব্দ করা হরিণের মাংস ভাগাভাগি ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগে দুই পুলিশ কনস্টেবলকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ বা ডেভিলস ব্রেথ ব্যবহার করে এক নার্সের কাছ থেকে প্রায় চার লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কার ও মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর বাজারে আসা নারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকায় একই ধরনের প্রতারণার ঘটনা আগেও ঘটেছে।২ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর দুর্গাপুরে শিশু হুমায়রা জান্নাতের মরদেহ দাফনের আগে হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্স আটকে রাখা হয় এবং সন্দেহভাজন এক ব্যক্তির বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে