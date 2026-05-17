Ajker Patrika
খুলনা

হরিণের মাংস ভাগাভাগির অভিযোগে খুলনায় দুই কনস্টেবল প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
হরিণের মাংস ভাগাভাগির অভিযোগে খুলনায় দুই কনস্টেবল প্রত্যাহার
ছবি: সংগৃহীত

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় জব্দ করা হরিণের মাংস ভাগাভাগি করে নেওয়া ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে তাঁদের ডুমুরিয়া থেকে খুলনা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়।

প্রত্যাহার হওয়া দুই পুলিশ সদস্য হলেন কনস্টেবল মো. মাইনুল ইসলাম ও মো. মুছাব্বির হোসেন। তাঁরা ডুমুরিয়া থানার শোভনা পুলিশ ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১২ মে সুফল মণ্ডল নামের এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে হরিণের মাংস জব্দ করা হয়। পরে অভিযুক্ত দুই পুলিশ সদস্য মামলার ভয় দেখিয়ে সুফল মণ্ডলের কাছ থেকে টাকা ঘুষ নেওয়ার পাশাপাশি জব্দ করা মাংস নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন বলে অভিযোগ ওঠে।

ডুমুরিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আছের আলি জানান, ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়। এরপর বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপারকে জানানো হলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

আছের আলি আরও জানান, মাংস কোথা থেকে এসেছে এবং কী পরিমাণ ছিল, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পরবর্তী তথ্য জানানো হবে।

খুলনা জেলা পুলিশ সুপার তাজুল ইসলাম বলেন, আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে হরিণের মাংসসহ আটক ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় দুই পুলিশ সদস্যকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।

তাজুল ইসলাম আরও বলেন, তদন্ত শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

খুলনা জেলাডুমুরিয়াঅভিযোগখুলনা বিভাগহরিণখুলনামাংসজেলার খবরঘুষ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

বছরের পর বছর দলবদ্ধ ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল, বিচার না পেয়ে দুই বোনের আত্মহত্যা

ইরানের নতুন রণকৌশল: হরমুজের তলদেশ নিয়ে মাস্টারপ্ল্যান

জেরুজালেমের কাছে বিশাল বিস্ফোরণ, ইসরায়েল বলছে ‘পূর্বপরিকল্পিত পরীক্ষা’

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

সম্পর্কিত

খাতা না দেখানোয় এসএসসি পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ

খাতা না দেখানোয় এসএসসি পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ

নেছারাবাদ বাজারে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ চক্রের তৎপরতা, স্বর্ণালংকার খুইয়ে আতঙ্কে নারীরা

নেছারাবাদ বাজারে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ চক্রের তৎপরতা, স্বর্ণালংকার খুইয়ে আতঙ্কে নারীরা

শিশু হুমায়রা হত্যাকাণ্ড: সন্দেহভাজনের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর, বিক্ষোভ

শিশু হুমায়রা হত্যাকাণ্ড: সন্দেহভাজনের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর, বিক্ষোভ

মিয়ানমারে সিমেন্ট পাচারের চেষ্টা, ৩ ট্রলারসহ আটক ৩৩

মিয়ানমারে সিমেন্ট পাচারের চেষ্টা, ৩ ট্রলারসহ আটক ৩৩