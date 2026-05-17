নেছারাবাদ বাজারে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ চক্রের তৎপরতা, স্বর্ণালংকার খুইয়ে আতঙ্কে নারীরা

পিরোজপুরের নেছারাবাদে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ বা ডেভিলস ব্রেথ ব্যবহার করে নারীদের টার্গেট করে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। সর্বশেষ এক নার্সের কাছ থেকে প্রায় চার লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কার ও মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বাজারে আসা নারী ক্রেতাদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।
আজ রোববার (১৭ মে) সকাল ১১টার দিকে উপজেলার জগন্নাথকাঠি বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী নীলিমা রানি বেপারি জানান, কম্পিউটারের কাজে বাজারে গেলে এক ব্যক্তি তাকে ‘মায়ের মতো’ সম্বোধন করে সাহায্য চান। পরে আরও কয়েকজন এসে বিভিন্ন পরিচয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে।
একপর্যায়ে তারা তাকে বাজারের বিভিন্ন দোকানে ঘোরাফেরা করায় এবং একটি ব্যাগে থাকা মালামাল বিক্রির কথা বলে। এরপর কীভাবে তিনি নিজের গলার চেইন, কানের ঝুমকা, হাতের রুলি, আংটি ও দুটি মোবাইল ফোন তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তা স্পষ্টভাবে মনে করতে পারছেন না বলে জানান তিনি।
ভুক্তভোগীর স্বামী ও একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শংকর বড়াল বলেন, অপরিচিত ব্যক্তিরা তাঁর স্ত্রীকে ঘিরে ধরার পর থেকেই তাঁর আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে যায়। তাঁদের ধারণা, কোনো ধরনের কেমিক্যাল বা মাদক ব্যবহার করেই প্রতারকরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে।
স্থানীয়দের দাবি, নেছারাবাদে এর আগেও একই কৌশলে নারীদের কাছ থেকে টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। তারা দ্রুত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে চিকিৎসক ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, স্কোপোলামিন বা ‘ডেভিলস ব্রেথ’ অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি মাদক। এটি তরল বা পাউডার আকারে কাগজ, কাপড় কিংবা ভিজিটিং কার্ডের মাধ্যমে শ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ভুক্তভোগীর স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি সাময়িকভাবে লোপ পায় এবং সে অপরাধীদের নির্দেশ অনুসরণ করতে থাকে।
তিনি আরও বলেন, রাস্তাঘাট বা বাজারে অপরিচিত কারও দেওয়া কাগজ, কার্ড বা কাপড় মুখের কাছে নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সতর্কতার জন্য প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেন তিনি।
নেছারাবাদ থানার তদন্ত কর্মকর্তা সঞ্জয় মজুমদার জানান, ঘটনার বিষয়ে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথা বলা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
খুলনার ডুমুরিয়ায় জব্দ করা হরিণের মাংস ভাগাভাগি ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগে দুই পুলিশ কনস্টেবলকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।৪ মিনিট আগে
রাজশাহীর দুর্গাপুরে শিশু হুমায়রা জান্নাতের মরদেহ দাফনের আগে হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্স আটকে রাখা হয় এবং সন্দেহভাজন এক ব্যক্তির বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন উপকূলে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে মিয়ানমারে পাচারের সময় ২ হাজার ৪০০ বস্তা সিমেন্ট, তিনটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ৩৩ জনকে আটক করা হয়েছে। জব্দ করা সিমেন্টের বাজারমূল্য প্রায় ১৬ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।১ ঘণ্টা আগে
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) ক্যাম্পাসে পুকুরে ডুবে সায়েম ফেরদৌস নামে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি আর্কিটেকচার বিভাগের ২০২৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।১ ঘণ্টা আগে