Ajker Patrika
পিরোজপুর

নেছারাবাদ বাজারে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ চক্রের তৎপরতা, স্বর্ণালংকার খুইয়ে আতঙ্কে নারীরা

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৭ মে ২০২৬, ২৩: ০৩
নেছারাবাদ বাজারে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ চক্রের তৎপরতা, স্বর্ণালংকার খুইয়ে আতঙ্কে নারীরা
ভুক্তভোগী নীলিমা রানি বেপারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের নেছারাবাদে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ বা ডেভিলস ব্রেথ ব্যবহার করে নারীদের টার্গেট করে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। সর্বশেষ এক নার্সের কাছ থেকে প্রায় চার লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কার ও মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বাজারে আসা নারী ক্রেতাদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

আজ রোববার (১৭ মে) সকাল ১১টার দিকে উপজেলার জগন্নাথকাঠি বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী নীলিমা রানি বেপারি জানান, কম্পিউটারের কাজে বাজারে গেলে এক ব্যক্তি তাকে ‘মায়ের মতো’ সম্বোধন করে সাহায্য চান। পরে আরও কয়েকজন এসে বিভিন্ন পরিচয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

একপর্যায়ে তারা তাকে বাজারের বিভিন্ন দোকানে ঘোরাফেরা করায় এবং একটি ব্যাগে থাকা মালামাল বিক্রির কথা বলে। এরপর কীভাবে তিনি নিজের গলার চেইন, কানের ঝুমকা, হাতের রুলি, আংটি ও দুটি মোবাইল ফোন তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তা স্পষ্টভাবে মনে করতে পারছেন না বলে জানান তিনি।

ভুক্তভোগীর স্বামী ও একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শংকর বড়াল বলেন, অপরিচিত ব্যক্তিরা তাঁর স্ত্রীকে ঘিরে ধরার পর থেকেই তাঁর আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে যায়। তাঁদের ধারণা, কোনো ধরনের কেমিক্যাল বা মাদক ব্যবহার করেই প্রতারকরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, নেছারাবাদে এর আগেও একই কৌশলে নারীদের কাছ থেকে টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। তারা দ্রুত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে চিকিৎসক ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, স্কোপোলামিন বা ‘ডেভিলস ব্রেথ’ অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি মাদক। এটি তরল বা পাউডার আকারে কাগজ, কাপড় কিংবা ভিজিটিং কার্ডের মাধ্যমে শ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ভুক্তভোগীর স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি সাময়িকভাবে লোপ পায় এবং সে অপরাধীদের নির্দেশ অনুসরণ করতে থাকে।

তিনি আরও বলেন, রাস্তাঘাট বা বাজারে অপরিচিত কারও দেওয়া কাগজ, কার্ড বা কাপড় মুখের কাছে নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সতর্কতার জন্য প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেন তিনি।

নেছারাবাদ থানার তদন্ত কর্মকর্তা সঞ্জয় মজুমদার জানান, ঘটনার বিষয়ে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথা বলা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পিরোজপুরপ্রতারণানিরাপত্তানারীনেছারাবাদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

বছরের পর বছর দলবদ্ধ ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল, বিচার না পেয়ে দুই বোনের আত্মহত্যা

ইরানের নতুন রণকৌশল: হরমুজের তলদেশ নিয়ে মাস্টারপ্ল্যান

জেরুজালেমের কাছে বিশাল বিস্ফোরণ, ইসরায়েল বলছে ‘পূর্বপরিকল্পিত পরীক্ষা’

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

সম্পর্কিত

হরিণের মাংস ভাগাভাগির অভিযোগে খুলনায় দুই কনস্টেবল প্রত্যাহার

হরিণের মাংস ভাগাভাগির অভিযোগে খুলনায় দুই কনস্টেবল প্রত্যাহার

শিশু হুমায়রা হত্যাকাণ্ড: সন্দেহভাজনের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর, বিক্ষোভ

শিশু হুমায়রা হত্যাকাণ্ড: সন্দেহভাজনের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর, বিক্ষোভ

মিয়ানমারে সিমেন্ট পাচারের চেষ্টা, ৩ ট্রলারসহ আটক ৩৩

মিয়ানমারে সিমেন্ট পাচারের চেষ্টা, ৩ ট্রলারসহ আটক ৩৩

কুয়েটে ক্যাম্পাসের পুকুরে ডুবে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

কুয়েটে ক্যাম্পাসের পুকুরে ডুবে শিক্ষার্থীর মৃত্যু