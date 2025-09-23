Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ফেনী

সৌদিতে বাংলাদেশি যুবক অপহৃত, নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

ফেনী প্রতিনিধি
অপহৃত আবদুস সালাম ভূঁইয়া সজীব। ছবি: সংগৃহীত
অপহৃত আবদুস সালাম ভূঁইয়া সজীব। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবের রিয়াদে ফেনীর পরশুরামের প্রবাসী যুবক আবদুস সালাম ভূঁইয়া সজীবকে (২৮) অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা। লোহার শিকলে বেঁধে নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে তাঁর পরিবারের কাছে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে অপহরণকারীরা। সজীব উপজেলার চিথলিয়া ইউনিয়নের পূর্ব অলকা গ্রামের আমিনুর রহমান ভূঁইয়ার ছেলে।

পরিবারের সদস্যরা জানান, গত ২১ সেপ্টেম্বর রাতে রিয়াদের যেদিদ সানাইয়া কোম্পানির অফিসের সামনে থেকে সজীবকে একটি গাড়িতে তুলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় অপহরণকারীরা। পরদিন সকালে তাঁর পরিবারের কাছে কল দিয়ে মুক্তিপণ দাবি করা হয়। টাকা না দিলে হত্যার হুমকিও দিয়েছে তারা। ইতিমধ্যে সজীবের কর্মরত কোম্পানি সৌদি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছে।

জানা গেছে, চলতি বছরের ৪ জুলাই দেশে এসে বিয়ে করেন প্রবাসী সজীব। দুই মাস ছুটি শেষে গত ৭ সেপ্টেম্বর তিনি আবার রিয়াদে কর্মস্থলে ফেরেন। অপহৃত সজীবের মা জরিফা খাতুন বলেন, ‘অপহরণকারীরা ভিডিও কলে দেখিয়েছে আমার ছেলেকে লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে। তাকে মারধর করে রক্তাক্ত করেছে। ৫ লাখ টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। প্রবাসে থাকা বাংলাদেশিদের কেউ হয়তো এর সঙ্গে জড়িত। আমি আমার ছেলেকে সুস্থভাবে ফেরত চাই।’

রিয়াদের প্রবাসী সাইদুল ইসলাম সুমন জানান, সজীবকে উদ্ধারের জন্য পুলিশ কাজ করছে। এ ঘটনায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে পরশুরাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম বলেন, ‘অপহৃত সজীবের বাবা থানায় এসে বিস্তারিত জানিয়েছেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।’

বিষয়:

নির্যাতনফেনীপরশুরামপ্রবাসীদুর্বৃত্তচট্টগ্রাম বিভাগঅপহরণসৌদি আরব
