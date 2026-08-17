Ajker Patrika
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ফেনী

ফেনী সীমান্তে অর্ধকোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

ফেনী প্রতিনিধি
ফেনী সীমান্তে অর্ধকোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ
জব্দ করা ভারতীয় পণ্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফেনী ও চট্টগ্রামের সীমান্ত এলাকায় পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় চোরাচালানি পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। জব্দ করা এসব পণ্যের আনুমানিক বাজার মূল্য ৫৫ লাখ ৪০ হাজার ৮০৫ টাকা।

আজ সোমবার দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির ফেনী ব্যাটালিয়ন (৪ বিজিবি) এসব তথ্য জানায়।

এর আগে গতকাল রোববার ফেনীর পরশুরাম, ছাগলনাইয়া ও চট্টগ্রামের জোরারগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব পণ্য আটক করা হয়।

বিজিবি জানায়, সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতীয় পণ্যের চালান আসার গোপন সংবাদ পেয়ে বিজিবির একাধিক বিশেষ টহল দল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে উদ্ধার হওয়া মালামালের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি, থ্রি-পিস, চকলেট, বিস্কুট, কসমেটিকস, বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি তেল ও ওষুধপত্র রয়েছে। এসব মালামালের বিষয়ে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কাস্টমসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

ফেনী ব্যাটালিয়নের (৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এম জিল্লুর রহমান বলেন, সীমান্ত এলাকায় মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে এ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সীমান্তে মাদকদ্রব্যের বিস্তার ও অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ, সীমান্তের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং যেকোনো ধরনের সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবি সতর্ক ও তৎপর রয়েছে।

বিষয়:

ফেনীঅভিযানবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগভারতীয় পণ্যজেলার খবর
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