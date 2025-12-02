ফেনীতে ব্যাংক হিসাব থেকে গ্রাহকের ১৯ লাখ টাকা উধাও, গেটে তালা-মানববন্ধন

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি
ফেনীর সোনাগাজী আমির উদ্দিন মুন্সিরহাট শাখা রূপালী ব্যাংকের তিনটি হিসাব থেকে ১৯ লাখের বেশি টাকা অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরের ঘটনায় মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার ব্যাংকের সামনে এ মানববন্ধন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা।
মানববন্ধনে টাকা উধাওয়ের ঘটনায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপক দিদারুল আলম ও সিনিয়র অফিসার আনিসুর রহমানকে দায়ী করে ঘটনার তদন্ত ও টাকা ফেরতের দাবি জানানো হয়।
ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা বলেন, ‘টাকা উদ্ধার করার কথা বললে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ঘুষ দাবি করেন। ছয় লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছে জানালে, আমরা টাকা দিতে না পারায় উদ্ধারকাজে অপারগতা প্রকাশ করে আদালতে মামলা করার জন্য বলেন।’
ভুক্তভোগী ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভুক্তভোগী আবুল বশরের ৬৩৫৩ হিসাব নম্বর থেকে ৩৩ হাজার টাকা, তাঁর প্রবাসী বড় ছেলে মনসুর আলমের ৮৫১৯ নম্বরের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৮ লাখ ৫ হাজার টাকা এবং ছোট ছেলে ইফতেখার আলমের ৮০৮২ নম্বর অ্যাকাউন্ট থেকে ৯৫ হাজার টাকা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় স্থানান্তর করা হয়।
গত ১২ নভেম্বর টাকা স্থানান্তরের বিষয়টি প্রথম টের পান ব্যাংকের কর্মকর্তারা। এরপর অ্যাকাউন্টধারী আবুল বশরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোনো টাকা লেনদেন করেননি বলে জানালে শাখা ব্যবস্থাপক ঊর্ধ্বতন মহলকে অবগত করেন। ইতিমধ্যে প্রধান কার্যালয়ের একটি টিম এই শাখাটি পরিদর্শন করেছে।
ভুক্তভোগী আবুল বশর বলেন, ‘আমি ও আমার দুই ছেলের মোট তিনটি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরানোর ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজশ থাকতে পারে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাকে সহযোগিতা না করে আদালতে মামলা করার জন্য পরামর্শ দিয়ে দায় মুক্ত হতে চায়, অথচ আমাদের টাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যাংকের দায়িত্ব। আমি এই ঘটনায় তদন্ত ও দোষীদের বিচার চাই এবং আমার টাকা ফেরত চাই।’
জানতে চাইলে রূপালী ব্যাংকের ওই শাখার ব্যবস্থাপক দিদারুল আলম বলেন, ‘এই টাকাগুলো অ্যাপসের মাধ্যমে ট্রান্সফার করা হয়েছে। অ্যাপসের লেনদেন হেড অফিস সরাসরি তদারকি করে—তাই এই লেনদেনে আমি বা আমার শাখার কারও দায় নেই।’
সোনাগাজী উপজেলা ব্যাংকার্স ফোরামের সভাপতি ও ইসলামী ব্যাংকের সোনাগাজী শাখার ব্যবস্থাপক মনসুরুল আলম বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে একটি প্রতারক চক্র এসব কাজ করে। তবে এই ধরনের ঘটনায় অনেক সময় অ্যাকাউন্টধারীর কাছের লোকও জড়িত থাকে। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর প্রকৃত বিষয় বেরিয়ে আসবে।
এ বিষয়ে সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম বলেন, ‘এই ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ আমরা পেয়েছি। ওই অ্যাকাউন্টগুলোর লেনদেনের যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ।’
ফেনীর সোনাগাজী আমির উদ্দিন মুন্সিরহাট শাখা রূপালী ব্যাংকের তিনটি হিসাব থেকে ১৯ লাখের বেশি টাকা অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরের ঘটনায় মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার ব্যাংকের সামনে এ মানববন্ধন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা।
মানববন্ধনে টাকা উধাওয়ের ঘটনায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপক দিদারুল আলম ও সিনিয়র অফিসার আনিসুর রহমানকে দায়ী করে ঘটনার তদন্ত ও টাকা ফেরতের দাবি জানানো হয়।
ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা বলেন, ‘টাকা উদ্ধার করার কথা বললে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ঘুষ দাবি করেন। ছয় লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছে জানালে, আমরা টাকা দিতে না পারায় উদ্ধারকাজে অপারগতা প্রকাশ করে আদালতে মামলা করার জন্য বলেন।’
ভুক্তভোগী ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভুক্তভোগী আবুল বশরের ৬৩৫৩ হিসাব নম্বর থেকে ৩৩ হাজার টাকা, তাঁর প্রবাসী বড় ছেলে মনসুর আলমের ৮৫১৯ নম্বরের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৮ লাখ ৫ হাজার টাকা এবং ছোট ছেলে ইফতেখার আলমের ৮০৮২ নম্বর অ্যাকাউন্ট থেকে ৯৫ হাজার টাকা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় স্থানান্তর করা হয়।
গত ১২ নভেম্বর টাকা স্থানান্তরের বিষয়টি প্রথম টের পান ব্যাংকের কর্মকর্তারা। এরপর অ্যাকাউন্টধারী আবুল বশরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোনো টাকা লেনদেন করেননি বলে জানালে শাখা ব্যবস্থাপক ঊর্ধ্বতন মহলকে অবগত করেন। ইতিমধ্যে প্রধান কার্যালয়ের একটি টিম এই শাখাটি পরিদর্শন করেছে।
ভুক্তভোগী আবুল বশর বলেন, ‘আমি ও আমার দুই ছেলের মোট তিনটি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরানোর ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজশ থাকতে পারে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাকে সহযোগিতা না করে আদালতে মামলা করার জন্য পরামর্শ দিয়ে দায় মুক্ত হতে চায়, অথচ আমাদের টাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যাংকের দায়িত্ব। আমি এই ঘটনায় তদন্ত ও দোষীদের বিচার চাই এবং আমার টাকা ফেরত চাই।’
জানতে চাইলে রূপালী ব্যাংকের ওই শাখার ব্যবস্থাপক দিদারুল আলম বলেন, ‘এই টাকাগুলো অ্যাপসের মাধ্যমে ট্রান্সফার করা হয়েছে। অ্যাপসের লেনদেন হেড অফিস সরাসরি তদারকি করে—তাই এই লেনদেনে আমি বা আমার শাখার কারও দায় নেই।’
সোনাগাজী উপজেলা ব্যাংকার্স ফোরামের সভাপতি ও ইসলামী ব্যাংকের সোনাগাজী শাখার ব্যবস্থাপক মনসুরুল আলম বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে একটি প্রতারক চক্র এসব কাজ করে। তবে এই ধরনের ঘটনায় অনেক সময় অ্যাকাউন্টধারীর কাছের লোকও জড়িত থাকে। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর প্রকৃত বিষয় বেরিয়ে আসবে।
এ বিষয়ে সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম বলেন, ‘এই ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ আমরা পেয়েছি। ওই অ্যাকাউন্টগুলোর লেনদেনের যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ।’
সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি
ফেনীর সোনাগাজী আমির উদ্দিন মুন্সিরহাট শাখা রূপালী ব্যাংকের তিনটি হিসাব থেকে ১৯ লাখের বেশি টাকা অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরের ঘটনায় মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার ব্যাংকের সামনে এ মানববন্ধন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা।
মানববন্ধনে টাকা উধাওয়ের ঘটনায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপক দিদারুল আলম ও সিনিয়র অফিসার আনিসুর রহমানকে দায়ী করে ঘটনার তদন্ত ও টাকা ফেরতের দাবি জানানো হয়।
ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা বলেন, ‘টাকা উদ্ধার করার কথা বললে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ঘুষ দাবি করেন। ছয় লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছে জানালে, আমরা টাকা দিতে না পারায় উদ্ধারকাজে অপারগতা প্রকাশ করে আদালতে মামলা করার জন্য বলেন।’
ভুক্তভোগী ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভুক্তভোগী আবুল বশরের ৬৩৫৩ হিসাব নম্বর থেকে ৩৩ হাজার টাকা, তাঁর প্রবাসী বড় ছেলে মনসুর আলমের ৮৫১৯ নম্বরের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৮ লাখ ৫ হাজার টাকা এবং ছোট ছেলে ইফতেখার আলমের ৮০৮২ নম্বর অ্যাকাউন্ট থেকে ৯৫ হাজার টাকা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় স্থানান্তর করা হয়।
গত ১২ নভেম্বর টাকা স্থানান্তরের বিষয়টি প্রথম টের পান ব্যাংকের কর্মকর্তারা। এরপর অ্যাকাউন্টধারী আবুল বশরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোনো টাকা লেনদেন করেননি বলে জানালে শাখা ব্যবস্থাপক ঊর্ধ্বতন মহলকে অবগত করেন। ইতিমধ্যে প্রধান কার্যালয়ের একটি টিম এই শাখাটি পরিদর্শন করেছে।
ভুক্তভোগী আবুল বশর বলেন, ‘আমি ও আমার দুই ছেলের মোট তিনটি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরানোর ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজশ থাকতে পারে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাকে সহযোগিতা না করে আদালতে মামলা করার জন্য পরামর্শ দিয়ে দায় মুক্ত হতে চায়, অথচ আমাদের টাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যাংকের দায়িত্ব। আমি এই ঘটনায় তদন্ত ও দোষীদের বিচার চাই এবং আমার টাকা ফেরত চাই।’
জানতে চাইলে রূপালী ব্যাংকের ওই শাখার ব্যবস্থাপক দিদারুল আলম বলেন, ‘এই টাকাগুলো অ্যাপসের মাধ্যমে ট্রান্সফার করা হয়েছে। অ্যাপসের লেনদেন হেড অফিস সরাসরি তদারকি করে—তাই এই লেনদেনে আমি বা আমার শাখার কারও দায় নেই।’
সোনাগাজী উপজেলা ব্যাংকার্স ফোরামের সভাপতি ও ইসলামী ব্যাংকের সোনাগাজী শাখার ব্যবস্থাপক মনসুরুল আলম বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে একটি প্রতারক চক্র এসব কাজ করে। তবে এই ধরনের ঘটনায় অনেক সময় অ্যাকাউন্টধারীর কাছের লোকও জড়িত থাকে। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর প্রকৃত বিষয় বেরিয়ে আসবে।
এ বিষয়ে সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম বলেন, ‘এই ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ আমরা পেয়েছি। ওই অ্যাকাউন্টগুলোর লেনদেনের যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ।’
ফেনীর সোনাগাজী আমির উদ্দিন মুন্সিরহাট শাখা রূপালী ব্যাংকের তিনটি হিসাব থেকে ১৯ লাখের বেশি টাকা অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরের ঘটনায় মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার ব্যাংকের সামনে এ মানববন্ধন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা।
মানববন্ধনে টাকা উধাওয়ের ঘটনায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপক দিদারুল আলম ও সিনিয়র অফিসার আনিসুর রহমানকে দায়ী করে ঘটনার তদন্ত ও টাকা ফেরতের দাবি জানানো হয়।
ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা বলেন, ‘টাকা উদ্ধার করার কথা বললে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ঘুষ দাবি করেন। ছয় লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছে জানালে, আমরা টাকা দিতে না পারায় উদ্ধারকাজে অপারগতা প্রকাশ করে আদালতে মামলা করার জন্য বলেন।’
ভুক্তভোগী ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভুক্তভোগী আবুল বশরের ৬৩৫৩ হিসাব নম্বর থেকে ৩৩ হাজার টাকা, তাঁর প্রবাসী বড় ছেলে মনসুর আলমের ৮৫১৯ নম্বরের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৮ লাখ ৫ হাজার টাকা এবং ছোট ছেলে ইফতেখার আলমের ৮০৮২ নম্বর অ্যাকাউন্ট থেকে ৯৫ হাজার টাকা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় স্থানান্তর করা হয়।
গত ১২ নভেম্বর টাকা স্থানান্তরের বিষয়টি প্রথম টের পান ব্যাংকের কর্মকর্তারা। এরপর অ্যাকাউন্টধারী আবুল বশরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোনো টাকা লেনদেন করেননি বলে জানালে শাখা ব্যবস্থাপক ঊর্ধ্বতন মহলকে অবগত করেন। ইতিমধ্যে প্রধান কার্যালয়ের একটি টিম এই শাখাটি পরিদর্শন করেছে।
ভুক্তভোগী আবুল বশর বলেন, ‘আমি ও আমার দুই ছেলের মোট তিনটি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরানোর ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজশ থাকতে পারে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাকে সহযোগিতা না করে আদালতে মামলা করার জন্য পরামর্শ দিয়ে দায় মুক্ত হতে চায়, অথচ আমাদের টাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যাংকের দায়িত্ব। আমি এই ঘটনায় তদন্ত ও দোষীদের বিচার চাই এবং আমার টাকা ফেরত চাই।’
জানতে চাইলে রূপালী ব্যাংকের ওই শাখার ব্যবস্থাপক দিদারুল আলম বলেন, ‘এই টাকাগুলো অ্যাপসের মাধ্যমে ট্রান্সফার করা হয়েছে। অ্যাপসের লেনদেন হেড অফিস সরাসরি তদারকি করে—তাই এই লেনদেনে আমি বা আমার শাখার কারও দায় নেই।’
সোনাগাজী উপজেলা ব্যাংকার্স ফোরামের সভাপতি ও ইসলামী ব্যাংকের সোনাগাজী শাখার ব্যবস্থাপক মনসুরুল আলম বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে একটি প্রতারক চক্র এসব কাজ করে। তবে এই ধরনের ঘটনায় অনেক সময় অ্যাকাউন্টধারীর কাছের লোকও জড়িত থাকে। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর প্রকৃত বিষয় বেরিয়ে আসবে।
এ বিষয়ে সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম বলেন, ‘এই ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ আমরা পেয়েছি। ওই অ্যাকাউন্টগুলোর লেনদেনের যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ।’
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) প্রথমবারের মতো সমাবর্তন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনের প্রস্তুতির জন্য ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি কমিটি গঠন করেছে।৬ মিনিট আগে
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) উদ্যোগে শহরের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ফোর্স মোতায়েন, কার্যকর সমন্বয় এবং শহরজুড়ে দৃশ্যমান পুলিশি উপস্থিতি নিশ্চিত করার সক্ষমতা যাচাই করাই এ ড্রিলের উদ্দেশ্য।১৭ মিনিট আগে
রাজশাহী নগরের সিপাইপাড়া এলাকার রাজবাড়ী গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তোলা হচ্ছে ভবনের মাটির নিচে থাকা ইট। ইট তুলতে গিয়ে কয়েকটি সুড়ঙ্গও পাওয়া গেছে।৩৬ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দুই সন্তান রেখে প্রেমিকের সঙ্গে চলে গেছেন এক নারী। তাঁর স্বামী দুবাইপ্রবাসী। ওই নারী যাওয়ার সময় সাত ভরি স্বর্ণসহ ২১ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) প্রথমবারের মতো সমাবর্তন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনের প্রস্তুতির জন্য ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি কমিটি গঠন করেছে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া প্রথম বর্ষের (সম্মান) শিক্ষার্থীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আগামী ১২ জানুয়ারি এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে।
এ উপলক্ষে গত ২৭ নভেম্বর উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মুহসীন উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ওরিয়েন্টেশন আয়োজনের দিনক্ষণ, কার্যক্রম এবং দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
সংশ্লিষ্টরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাবর্তন আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. রাহাত হোসেন ফয়সাল জানান, প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সে ক্ষেত্রে আপাতত ফ্রেমওয়ার্কের কাজ চলছে।
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) প্রথমবারের মতো সমাবর্তন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনের প্রস্তুতির জন্য ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি কমিটি গঠন করেছে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া প্রথম বর্ষের (সম্মান) শিক্ষার্থীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আগামী ১২ জানুয়ারি এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে।
এ উপলক্ষে গত ২৭ নভেম্বর উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মুহসীন উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ওরিয়েন্টেশন আয়োজনের দিনক্ষণ, কার্যক্রম এবং দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
সংশ্লিষ্টরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাবর্তন আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. রাহাত হোসেন ফয়সাল জানান, প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সে ক্ষেত্রে আপাতত ফ্রেমওয়ার্কের কাজ চলছে।
সোনাগাজী আমির উদ্দিন মুন্সিরহাট শাখা রূপালী ব্যাংকের তিনটি হিসাব থেকে ১৯ লাখের বেশি টাকা অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরের ঘটনায় মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার ব্যাংকের সামনে এ মানববন্ধন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা।২০ মিনিট আগে
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) উদ্যোগে শহরের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ফোর্স মোতায়েন, কার্যকর সমন্বয় এবং শহরজুড়ে দৃশ্যমান পুলিশি উপস্থিতি নিশ্চিত করার সক্ষমতা যাচাই করাই এ ড্রিলের উদ্দেশ্য।১৭ মিনিট আগে
রাজশাহী নগরের সিপাইপাড়া এলাকার রাজবাড়ী গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তোলা হচ্ছে ভবনের মাটির নিচে থাকা ইট। ইট তুলতে গিয়ে কয়েকটি সুড়ঙ্গও পাওয়া গেছে।৩৬ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দুই সন্তান রেখে প্রেমিকের সঙ্গে চলে গেছেন এক নারী। তাঁর স্বামী দুবাইপ্রবাসী। ওই নারী যাওয়ার সময় সাত ভরি স্বর্ণসহ ২১ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) উদ্যোগে শহরের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ফোর্স মোতায়েন, কার্যকর সমন্বয় এবং শহরজুড়ে দৃশ্যমান পুলিশি উপস্থিতি নিশ্চিত করার সক্ষমতা যাচাই করাই এ ড্রিলের উদ্দেশ্য।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেল সোয়া ৪টায় নগরের লক্ষ্মীপুর মোড়, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, শিরোইল বাস টার্মিনাল, তালাইমারী মোড়, মনিচত্বর, গোরহাঙ্গা, নগর ভবন, গণকপাড়া মোড়, ভদ্রা মোড়, আলুপট্টি এবং বর্ণালী মোড় এলাকায় পুলিশের এই ড্রিল পরিচালিত হয়।
বিকেলে আরএমপি কমিশনার ড. মো. জিল্লুর রহমান সরেজমিনে ড্রিল পরিদর্শন করেন। অংশগ্রহণকারী অফিসার ও ফোর্স সদস্যদের পেশাদারত্ব ও দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করেন তিনি। আরএমপি কমিশনার বলেন, ড্রিলের মাধ্যমে শহরের সামগ্রিক নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থাও বৃদ্ধি পাবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন আরএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) নাজমুল হাসান, উপপুলিশ কমিশনার (সদর) মোহাম্মদ খোরশেদ আলমসহ অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) উদ্যোগে শহরের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ফোর্স মোতায়েন, কার্যকর সমন্বয় এবং শহরজুড়ে দৃশ্যমান পুলিশি উপস্থিতি নিশ্চিত করার সক্ষমতা যাচাই করাই এ ড্রিলের উদ্দেশ্য।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেল সোয়া ৪টায় নগরের লক্ষ্মীপুর মোড়, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, শিরোইল বাস টার্মিনাল, তালাইমারী মোড়, মনিচত্বর, গোরহাঙ্গা, নগর ভবন, গণকপাড়া মোড়, ভদ্রা মোড়, আলুপট্টি এবং বর্ণালী মোড় এলাকায় পুলিশের এই ড্রিল পরিচালিত হয়।
বিকেলে আরএমপি কমিশনার ড. মো. জিল্লুর রহমান সরেজমিনে ড্রিল পরিদর্শন করেন। অংশগ্রহণকারী অফিসার ও ফোর্স সদস্যদের পেশাদারত্ব ও দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করেন তিনি। আরএমপি কমিশনার বলেন, ড্রিলের মাধ্যমে শহরের সামগ্রিক নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থাও বৃদ্ধি পাবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন আরএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) নাজমুল হাসান, উপপুলিশ কমিশনার (সদর) মোহাম্মদ খোরশেদ আলমসহ অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
সোনাগাজী আমির উদ্দিন মুন্সিরহাট শাখা রূপালী ব্যাংকের তিনটি হিসাব থেকে ১৯ লাখের বেশি টাকা অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরের ঘটনায় মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার ব্যাংকের সামনে এ মানববন্ধন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা।২০ মিনিট আগে
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) প্রথমবারের মতো সমাবর্তন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনের প্রস্তুতির জন্য ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি কমিটি গঠন করেছে।৬ মিনিট আগে
রাজশাহী নগরের সিপাইপাড়া এলাকার রাজবাড়ী গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তোলা হচ্ছে ভবনের মাটির নিচে থাকা ইট। ইট তুলতে গিয়ে কয়েকটি সুড়ঙ্গও পাওয়া গেছে।৩৬ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দুই সন্তান রেখে প্রেমিকের সঙ্গে চলে গেছেন এক নারী। তাঁর স্বামী দুবাইপ্রবাসী। ওই নারী যাওয়ার সময় সাত ভরি স্বর্ণসহ ২১ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।১ ঘণ্টা আগে
রিমন রহমান, রাজশাহী
রাজশাহী নগরের সিপাইপাড়া এলাকার রাজবাড়ী গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তোলা হচ্ছে ভবনের মাটির নিচে থাকা ইট। ইট তুলতে গিয়ে কয়েকটি সুড়ঙ্গও পাওয়া গেছে।
ভূমি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, এ জায়গার মালিক ছিলেন সন্দীপ কুমার রায়। তাঁর বাবা রাজা হেমেন্দ্র নারায়ণ রায়। ভূমি অফিসে কাগজপত্রে জমির মালিকের ঠিকানা লেখা রয়েছে দিঘাপতিয়া স্টেট, বলিহার, নাটোর। রাজা হেমেন্দ্র রায় ছিলেন দিঘাপতিয়ার রাজবংশের রাজা প্রমথনাথের চার ছেলের একজন।
নথিপত্রে দেখা গেছে, ১৯৮১ সালে এই সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি (ভিপি) ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ সুপ্রিম কোর্টের এক আদেশে বলা হয়েছে, ১৯৭৪ সালের পর আর কোনো সম্পত্তি ভিপি ঘোষণা করা যাবে না। ১৯৭২ সালে এ সম্পত্তির আরএস রেকর্ড প্রকাশ হয়। তাতে মালিক হিসেবে সন্দীপেরই নাম রয়েছে।
বাড়িটি ভাষাসৈনিক মনোয়ারা রহমানের নামে ইজারা ছিল। ইজারা বাতিল করে বাড়িটি অপসারণের জন্য সম্প্রতি মাত্র ১ লাখ ৫২ হাজার টাকায় সবকিছুই এক ব্যক্তির কাছে নিলামে বিক্রি করেছে বোয়ালিয়া থানা ভূমি অফিস।
গবেষক তসিকুল ইসলাম রাজা বলেন, এ বাড়ির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে। সংরক্ষণ করা উচিত ছিল সরকারের।
আজ মঙ্গলবার সরেজমিনে দেখা গেছে, পাঁচজন শ্রমিক বাড়িটি ভাঙার কাজ করছেন। ইতিমধ্যে বাড়ির সিংহভাগ ভেঙে ফেলা হয়েছে। সামনের দিকের দুটি ঘরের মেঝের নিচে রয়েছে কয়েকটি সুড়ঙ্গ।
কাজ তদারকি করছিলেন নিলামে ভবন কেনা ব্যক্তির ব্যবস্থাপক মো. অপু। তিনি বললেন, ‘এই সুড়ঙ্গ প্রাকৃতিক এসি। আগেকার দিনে ধর্নাঢ্য ব্যক্তিরা তাদের ঘরের নিচে এ রকম সুড়ঙ্গ রাখতেন। তাতে পানি জমে থাকত। ঘর ঠান্ডা থাকত।’
রাজবংশের এই স্মৃতিচিহ্ন নিলামে বিক্রি করার বিষয়ে থানা ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) আরিফ হোসেন বলেন, ‘এটার কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে কি না, তা আমার জানা নেই। আগে জানালে আমরা ভেঙে ফেলতাম না।’
জানতে চাইলে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ বলেন, ‘বাড়িটির ব্যাপারে আমার ধারণা ছিল না। বোয়ালিয়া থানার এসি ল্যান্ড ও সিটি করপোরেশনকে বলছি, বিষয়টি দেখার জন্য।’
রাজশাহী নগরের সিপাইপাড়া এলাকার রাজবাড়ী গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তোলা হচ্ছে ভবনের মাটির নিচে থাকা ইট। ইট তুলতে গিয়ে কয়েকটি সুড়ঙ্গও পাওয়া গেছে।
ভূমি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, এ জায়গার মালিক ছিলেন সন্দীপ কুমার রায়। তাঁর বাবা রাজা হেমেন্দ্র নারায়ণ রায়। ভূমি অফিসে কাগজপত্রে জমির মালিকের ঠিকানা লেখা রয়েছে দিঘাপতিয়া স্টেট, বলিহার, নাটোর। রাজা হেমেন্দ্র রায় ছিলেন দিঘাপতিয়ার রাজবংশের রাজা প্রমথনাথের চার ছেলের একজন।
নথিপত্রে দেখা গেছে, ১৯৮১ সালে এই সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি (ভিপি) ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ সুপ্রিম কোর্টের এক আদেশে বলা হয়েছে, ১৯৭৪ সালের পর আর কোনো সম্পত্তি ভিপি ঘোষণা করা যাবে না। ১৯৭২ সালে এ সম্পত্তির আরএস রেকর্ড প্রকাশ হয়। তাতে মালিক হিসেবে সন্দীপেরই নাম রয়েছে।
বাড়িটি ভাষাসৈনিক মনোয়ারা রহমানের নামে ইজারা ছিল। ইজারা বাতিল করে বাড়িটি অপসারণের জন্য সম্প্রতি মাত্র ১ লাখ ৫২ হাজার টাকায় সবকিছুই এক ব্যক্তির কাছে নিলামে বিক্রি করেছে বোয়ালিয়া থানা ভূমি অফিস।
গবেষক তসিকুল ইসলাম রাজা বলেন, এ বাড়ির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে। সংরক্ষণ করা উচিত ছিল সরকারের।
আজ মঙ্গলবার সরেজমিনে দেখা গেছে, পাঁচজন শ্রমিক বাড়িটি ভাঙার কাজ করছেন। ইতিমধ্যে বাড়ির সিংহভাগ ভেঙে ফেলা হয়েছে। সামনের দিকের দুটি ঘরের মেঝের নিচে রয়েছে কয়েকটি সুড়ঙ্গ।
কাজ তদারকি করছিলেন নিলামে ভবন কেনা ব্যক্তির ব্যবস্থাপক মো. অপু। তিনি বললেন, ‘এই সুড়ঙ্গ প্রাকৃতিক এসি। আগেকার দিনে ধর্নাঢ্য ব্যক্তিরা তাদের ঘরের নিচে এ রকম সুড়ঙ্গ রাখতেন। তাতে পানি জমে থাকত। ঘর ঠান্ডা থাকত।’
রাজবংশের এই স্মৃতিচিহ্ন নিলামে বিক্রি করার বিষয়ে থানা ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) আরিফ হোসেন বলেন, ‘এটার কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে কি না, তা আমার জানা নেই। আগে জানালে আমরা ভেঙে ফেলতাম না।’
জানতে চাইলে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ বলেন, ‘বাড়িটির ব্যাপারে আমার ধারণা ছিল না। বোয়ালিয়া থানার এসি ল্যান্ড ও সিটি করপোরেশনকে বলছি, বিষয়টি দেখার জন্য।’
সোনাগাজী আমির উদ্দিন মুন্সিরহাট শাখা রূপালী ব্যাংকের তিনটি হিসাব থেকে ১৯ লাখের বেশি টাকা অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরের ঘটনায় মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার ব্যাংকের সামনে এ মানববন্ধন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা।২০ মিনিট আগে
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) প্রথমবারের মতো সমাবর্তন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনের প্রস্তুতির জন্য ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি কমিটি গঠন করেছে।৬ মিনিট আগে
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) উদ্যোগে শহরের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ফোর্স মোতায়েন, কার্যকর সমন্বয় এবং শহরজুড়ে দৃশ্যমান পুলিশি উপস্থিতি নিশ্চিত করার সক্ষমতা যাচাই করাই এ ড্রিলের উদ্দেশ্য।১৭ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দুই সন্তান রেখে প্রেমিকের সঙ্গে চলে গেছেন এক নারী। তাঁর স্বামী দুবাইপ্রবাসী। ওই নারী যাওয়ার সময় সাত ভরি স্বর্ণসহ ২১ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।১ ঘণ্টা আগে
সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দুই সন্তান রেখে প্রেমিকের সঙ্গে চলে গেছেন এক নারী। তাঁর স্বামী দুবাইপ্রবাসী। ওই নারী যাওয়ার সময় সাত ভরি স্বর্ণসহ ২১ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জিয়ানগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুবাইপ্রবাসীর ভাই সাইদুর রহমান সোমবার (১ ডিসেম্বর) সোনারগাঁ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। গত ছয় মাসেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাশেদুল হাসান খান অভিযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকার দয়াগঞ্জ এলাকার ওই নারীর সঙ্গে প্রায় ৯ বছর আগে পিরোজপুর ইউনিয়নের জিয়ানগর গ্রামের সাইফুল ইসলামের (৩৫) বিয়ে হয়। তাঁদের ঘরে (১৪) ও (৫) বছরের দুই ছেলেসন্তান রয়েছে।
স্বামী বিদেশ থাকার সুযোগে এক যুবকের সঙ্গে ওই নারীর পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছয় মাস আগে ওই নারী স্বামী-সন্তান রেখে বাড়ি থেকে চলে যান। গত ছয় মাসেও খোঁজাখুঁজি করে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।
সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাশেদুল হাসান খান বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দুই সন্তান রেখে প্রেমিকের সঙ্গে চলে গেছেন এক নারী। তাঁর স্বামী দুবাইপ্রবাসী। ওই নারী যাওয়ার সময় সাত ভরি স্বর্ণসহ ২১ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জিয়ানগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুবাইপ্রবাসীর ভাই সাইদুর রহমান সোমবার (১ ডিসেম্বর) সোনারগাঁ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। গত ছয় মাসেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাশেদুল হাসান খান অভিযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকার দয়াগঞ্জ এলাকার ওই নারীর সঙ্গে প্রায় ৯ বছর আগে পিরোজপুর ইউনিয়নের জিয়ানগর গ্রামের সাইফুল ইসলামের (৩৫) বিয়ে হয়। তাঁদের ঘরে (১৪) ও (৫) বছরের দুই ছেলেসন্তান রয়েছে।
স্বামী বিদেশ থাকার সুযোগে এক যুবকের সঙ্গে ওই নারীর পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছয় মাস আগে ওই নারী স্বামী-সন্তান রেখে বাড়ি থেকে চলে যান। গত ছয় মাসেও খোঁজাখুঁজি করে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।
সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাশেদুল হাসান খান বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
সোনাগাজী আমির উদ্দিন মুন্সিরহাট শাখা রূপালী ব্যাংকের তিনটি হিসাব থেকে ১৯ লাখের বেশি টাকা অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরের ঘটনায় মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার ব্যাংকের সামনে এ মানববন্ধন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা।২০ মিনিট আগে
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) প্রথমবারের মতো সমাবর্তন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনের প্রস্তুতির জন্য ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি কমিটি গঠন করেছে।৬ মিনিট আগে
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) উদ্যোগে শহরের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ফোর্স মোতায়েন, কার্যকর সমন্বয় এবং শহরজুড়ে দৃশ্যমান পুলিশি উপস্থিতি নিশ্চিত করার সক্ষমতা যাচাই করাই এ ড্রিলের উদ্দেশ্য।১৭ মিনিট আগে
রাজশাহী নগরের সিপাইপাড়া এলাকার রাজবাড়ী গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তোলা হচ্ছে ভবনের মাটির নিচে থাকা ইট। ইট তুলতে গিয়ে কয়েকটি সুড়ঙ্গও পাওয়া গেছে।৩৬ মিনিট আগে