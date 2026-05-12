Ajker Patrika
ফেনী

ফেনীতে বাসচাপায় বাবা-ছেলে নিহত, আহত ভাগনা

ফেনী প্রতিনিধি
ফেনীতে বাসচাপায় বাবা-ছেলে নিহত, আহত ভাগনা
নিহত নুর আলম ও তাঁর ছেলে নুর হাসনাত নিরব। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী বাবা ও ছেলে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১২ মে) সকাল ৯টার দিকে মহাসড়কের হাফেজিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন সোনাগাজী উপজেলার মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের নুর আলম (৪৫) ও তাঁর ছেলে নুর হাসনাত নিরব (২০)। নুর আলম পেশায় অ্যাম্বুলেন্সচালক ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফেনী ডায়াবেটিকস হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তাঁর ভাগনা আফজাল মিঠু। তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও নিহতের স্বজনেরা জানান, ছেলে ও ভাগনাকে সঙ্গে নিয়ে বোনের বাড়ি ভাঙ্গার তাকিয়া থেকে মোটরসাইকেলে ফেনীতে ফিরছিলেন নুর আলম। পথে দ্রুতগতির একটি বাস তাঁদের মোটরসাইকেলকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই নুর আলম মারা যান। স্থানীয়রা গুরুতর আহত ছেলে নিরব ও ভাগনা আফজাল মিঠুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে বারইয়ারহাট এলাকায় নিরবেরও মৃত্যু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার পর বাসচালক গাড়ি রেখে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এ সময় দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

ফেনী জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স মিতালী বলেন, ‘আলম ভাই খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁর এমন মৃত্যু মেনে নেওয়া কঠিন। একমাত্র সন্তানটিও মারা গেল। পরিবারটি অসহনীয় শোকের মধ্যে পড়ে গেছে।’

ফেনী জেলা অ্যাম্বুলেন্স মালিক-চালক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ‘সহকর্মী আলম ভাই ও তাঁর ছেলের মৃত্যুর সংবাদে আমরা শোকাহত। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিবারের পাশে দাঁড়ানো হবে।’

মহিপাল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। বাসচালক পলাতক রয়েছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ফেনীদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

সম্পর্কিত

আজকের পত্রিকার দুর্গাপুর প্রতিনিধির বাবার ইন্তেকাল

আজকের পত্রিকার দুর্গাপুর প্রতিনিধির বাবার ইন্তেকাল

শ্রীপুরে পিকআপের নিচে চাপা পড়ে রিকশাচালক নিহত

শ্রীপুরে পিকআপের নিচে চাপা পড়ে রিকশাচালক নিহত

ফটিকছড়িতে বাস-পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর

ফটিকছড়িতে বাস-পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর

হবিগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কে মোটর মালিক গ্রুপের ধর্মঘট চলছে

হবিগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কে মোটর মালিক গ্রুপের ধর্মঘট চলছে