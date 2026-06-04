Ajker Patrika
ফেনী

ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ২ বন্ধু নিহত

ফেনী প্রতিনিধি
ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ২ বন্ধু নিহত
ইকবাল হোসেন জিসান ও জিহানুল ইসলাম শাওন। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীতে বেপরোয়া গতির একটি ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ জুন) সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ছাগলনাইয়া উপজেলার ঘোপাল ইউনিয়নের মুহুরীগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন সোনাগাজী উপজেলার বক্তারমুন্সী ইউনিয়নের সমপুর গ্রামের আবু তৈয়বের ছেলে ইকবাল হোসেন জিসান (২৩) এবং ফেনী সদর উপজেলার কালিদহ ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের কামরুল ইসলাম রসুলের একমাত্র ছেলে জিহানুল ইসলাম শাওন (২২)।

পুলিশ, নিহতদের স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জিসান ও শাওন বন্ধুদের সঙ্গে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার গুলিয়াখালী সমুদ্রসৈকতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেখানে রাতযাপন শেষে বৃহস্পতিবার সকালে মোটরসাইকেলে করে ফেনীর উদ্দেশে রওনা দেন তারা। পথে মুহুরীগঞ্জ এলাকার চৌধুরীপাড়া সড়কের মুখে পৌঁছালে রেজিস্ট্রেশনবিহীন একটি বেপরোয়া ট্রাক তাদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়।

খবর পেয়ে ফাজিলপুর হাইওয়ে থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় দুজনকে উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিসানকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত শাওনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারও মৃত্যু হয়।

নিহত শাওনের স্বজন এমরান পাটোয়ারী বলেন, শাওন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বুধবার রাতে গুলিয়াখালী বিচে ঘুরতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে। সে বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে ছিল। তার মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ফাজিলপুর হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শহিদুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও ঘাতক ট্রাকটি পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ দুটি ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

ফেনীনিহতট্রাকজেলার খবরমোটরসাইকেল
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