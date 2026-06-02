ঢাকা

মেট্রো স্টেশনের নিচ থেকে সরানো হলো অবৈধ দোকানপাট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর উত্তরা–উত্তর ও উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে অবৈধ হকার ও ভ্রাম্যমাণ দোকান উচ্ছেদ করেছে ডিএমটিসিএল।

রাজধানীর উত্তরা–উত্তর ও উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে অবৈধ হকার ও ভ্রাম্যমাণ দোকান উচ্ছেদ করেছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। পাশাপাশি ভবিষ্যতে মেট্রো স্টেশনের নিচে কোনো ধরনের অবৈধ কার্যক্রম বা দোকান না বসানোর জন্য হকারদের সতর্ক করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে অঙ্গীকার করেছেন বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন তিনজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাওগাতুল আলমের নির্দেশনায় অভিযানটি পরিচালিত হয়।

ডিএমটিসিএল জানিয়েছে, অভিযানে মেট্রো স্টেশনের আশপাশের দোকানদারদের নির্ধারিত স্থানে ময়লা-আবর্জনা ফেলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে স্টেশন এলাকায় পরিবেশ দূষণ না ঘটে। উপস্থিত সবাই মেট্রোরেল এলাকার পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে অঙ্গীকার করেছেন।

অভিযানে ডিএমটিসিএলের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহজাহান আলী, মো. জাহিদুল ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, ডিজিএম (সিকিউরিটি) মেজর মোহাম্মদ জাকির সিদ্দিকী (অব.) ছাড়াও তুরাগ থানা–পুলিশ, এমআরটি পুলিশ, আনসার সদস্য এবং মেট্রোরেলের নিরাপত্তা কর্মীরা অংশ নেন বলে জানানো হয়।

