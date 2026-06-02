মেট্রো স্টেশনের নিচ থেকে সরানো হলো অবৈধ দোকানপাট

রাজধানীর উত্তরা–উত্তর ও উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে অবৈধ হকার ও ভ্রাম্যমাণ দোকান উচ্ছেদ করেছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। পাশাপাশি ভবিষ্যতে মেট্রো স্টেশনের নিচে কোনো ধরনের অবৈধ কার্যক্রম বা দোকান না বসানোর জন্য হকারদের সতর্ক করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে অঙ্গীকার করেছেন বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন তিনজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাওগাতুল আলমের নির্দেশনায় অভিযানটি পরিচালিত হয়।
ডিএমটিসিএল জানিয়েছে, অভিযানে মেট্রো স্টেশনের আশপাশের দোকানদারদের নির্ধারিত স্থানে ময়লা-আবর্জনা ফেলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে স্টেশন এলাকায় পরিবেশ দূষণ না ঘটে। উপস্থিত সবাই মেট্রোরেল এলাকার পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে অঙ্গীকার করেছেন।
অভিযানে ডিএমটিসিএলের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহজাহান আলী, মো. জাহিদুল ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, ডিজিএম (সিকিউরিটি) মেজর মোহাম্মদ জাকির সিদ্দিকী (অব.) ছাড়াও তুরাগ থানা–পুলিশ, এমআরটি পুলিশ, আনসার সদস্য এবং মেট্রোরেলের নিরাপত্তা কর্মীরা অংশ নেন বলে জানানো হয়।
সিলেট নগরীর এয়ারপোর্ট থানা এলাকায় মোবাইল ফোনে পরিচয়ের মাধ্যমে ফাঁদ পেতে এক যুবককে অপহরণের ঘটনায় নারীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অপহৃত যুবককে উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে মারধর করে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া এবং মুক্তিপণ দাবি করার অভিযোগ রয়েছে।২১ মিনিট আগে
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তে পরিত্যক্ত মর্টার শেলের বিস্ফোরণে সতনাইং তঞ্চঙ্গ্যা (১২) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। ঘটনাটি সীমান্তের জিরো লাইনের কাছাকাছি এলাকায় ঘটে। এর আগে একই সীমান্ত এলাকায় ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে আরও তিনজন তঞ্চঙ্গ্যা নিহত হওয়ার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।১ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুর শহরের যমুনা রোড এলাকায় গাছ থেকে জাম পাড়া নিয়ে কিশোরদের মধ্যে বিরোধের জেরে মো. ইয়াছিন (১৪) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, মুসা প্রধানিয়া (১৭) নামের আরেক কিশোরের বাঁশের আঘাতে ঘটনাটি ঘটে। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে ইয়াছিনের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত কিশোর পলাতক রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
দিনাজপুরের মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের (এমজিএমসিএল) নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে মো. আমজাদ হোসেনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে