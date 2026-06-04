Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় শিশু ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগ, সালিসে মীমাংসার চেষ্টা

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লায় শিশু ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগ, সালিসে মীমাংসার চেষ্টা
আল আমিন। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে জানাজানি হওয়ার পর বিষয়টি স্থানীয় সালিসে মীমাংসার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত যুবক আল আমিন পলাতক। আল আমিন উপজেলার গোপালনগর উত্তরপাড়া এলাকার মোহর আলীর ছেলে।

গ্রামবাসীর দাবি, ঘটনার পর কিছু স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি সালিস বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বৈঠকে ৬ লাখ টাকার বিনিময়ে সমাধানের আলোচনা হয়েছে—এমন অভিযোগও উঠেছে। এ নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন,`ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধ টাকার বিনিময়ে মীমাংসা করা যায় না। অপরাধীকে আড়াল করার যে চেষ্টা চলছে, তা বন্ধ হওয়া উচিত।'

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সালিসের বিষয়ে জানতে চাইলে গোপালনগর গ্রামের সর্দার বাবুল মিয়া বলেন, “অভিযুক্ত আল আমিনের বাবা মোহর আলী আমাদের কাছে এসেছেন। আমরা বলেছি, বৈঠক করে বিষয়টি দেখা যাবে। টাকার বিষয়ে কোনো কথা হয়নি।”

ব্রাহ্মণপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফারুক হোসেন বলেন, “আজ বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তবে শিশুটির মা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত বলতে রাজি হননি। ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার মতো অভিযোগ সালিস বৈঠকে মীমাংসার সুযোগ নেই, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

বিষয়:

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