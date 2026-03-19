Ajker Patrika
ফরিদপুর

ফরিদপুরে ধানখেতে মিলল সেলুনমালিকের মরদেহ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ফরিদপুরের মধুখালীতে ধানখেত থেকে সুজন সরকার (৩০) নামে এক সেলুনমালিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের পরিবারের দাবি, প্রতিবেশীদের সঙ্গে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। এরই জেরে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) দুপুরে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত সুজন সরকার উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের ভূষণ লক্ষ্মণদিয়া গ্রামের কৃষ্ণপদ সরকারের ছেলে। ভূষণা বাজারে নিজের সেলুনে কাজ করতেন সুজন।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল বুধবার রাতে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে বাড়ির পাশে ধানখেতে পানি দেওয়ার জন্য চালু থাকা সেচ মেশিন (শ্যালো মেশিন) বন্ধ করতে বাবা ও ছেলে একসঙ্গে মাঠে যান। একপর্যায়ে মেশিন বন্ধ করে সুজনের বাবা কৃষ্ণপদ সরকার বাড়িতে ফিরে এলেও সুজন ফিরে আসেনি।

রাতে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পায় না। আজ সকালে স্থানীয়রা ধানখেতে সুজনের মরদেহ পরে থাকতে দেখে পরিবারের সদস্যদের খবর দেয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মধুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফকির মো. তাইজুর রহমান জানান, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

