Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় স্বামী ও ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়ে নারীর মৃত্যু

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লায় স্বামী ও ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়ে নারীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় স্বামী ও ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়ে স্বামীর ধাক্কায় পড়ে গিয়ে পারভীন আক্তার (৫০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার (৩ মে) সকালে উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের মিরপুর গ্রামের সরকার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ওই নারীর স্বামী নাসির উদ্দীনকে আটক করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে স্বামী নাসির উদ্দীন ও ছেলে ইয়াসিনের মধ্যে কাজে যাওয়া নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়, যা একপর্যায়ে হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এ সময় পারভীন আক্তার তাঁদের ঝগড়া থামাতে গেলে নাসির উদ্দীন তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি পড়ে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে প্রথমে মাধবপুর বাজার এলাকার একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরে তাঁকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর স্বজনেরা লাশ বাড়িতে নিয়ে আসেন।

ব্রাহ্মণপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আল আমিন বলেন, খবর পেয়ে বেলা দেড়টার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করা হয়। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ সন্ধ্যায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ব্রাহ্মণপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফারুক হোসেন বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগব্রাহ্মণপাড়াজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

ওয়ালটনে নিয়োগ, মিলবে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সুবিধা

ওয়ালটনে নিয়োগ, মিলবে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সুবিধা

সম্পর্কিত

চাচার বাড়ির দরজা খুলে নিয়ে গেলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা, থানায় অভিযোগ

চাচার বাড়ির দরজা খুলে নিয়ে গেলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা, থানায় অভিযোগ

নাটোরে মাছ ব্যবসায়ীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নাটোরে মাছ ব্যবসায়ীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

কুমিল্লায় স্বামী ও ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়ে নারীর মৃত্যু

কুমিল্লায় স্বামী ও ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়ে নারীর মৃত্যু

বরিশালে ছাত্রদলের কমিটিতে ছাত্রলীগ কর্মী, বিবাহিতদের ঠাঁই

বরিশালে ছাত্রদলের কমিটিতে ছাত্রলীগ কর্মী, বিবাহিতদের ঠাঁই