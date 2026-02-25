ফরিদপুরে জুট মিলে পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে সহকর্মীকে হত্যার অভিযোগ

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে সজীব শরীফ (১৫) নামের এক শ্রমিককে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
এর আগে গত সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের ডোবরা গ্রামে অবস্থিত আকিজ-বশির জনতা জুট মিলে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সজীব শরীফ পাশের দাদপুর ইউনিয়নের বাড়ৈপাড়া গ্রামের কৃষক শহিদুল শরীফের ছেলে। সে মিলটির স্পিনিং বিভাগে হেলপার হিসেবে কাজ করত।
এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার রাত ১০টার দিকে বাড়ি যাওয়ার আগে মেশিন দিয়ে সজীব শরীর পরিষ্কার করতে যায়। এ সময় বোয়ালমারী সদর ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের রজব আলীর পালিত ছেলে রিহাদ শেখ (২৫) সজীবের পায়ুপথে মেশিন দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে দেন। এতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরে সজীবকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সজীব মারা যায়। এ ঘটনার পর রিহাদ শেখ পলাতক রয়েছেন বলে জানা যায়।
নিহত সজীবের ভাবি নুরজাহান বেগম জানান, কাজ শেষে শরীরে লেগে থাকা পাটের আঁশ মেশিন দিয়ে পরিষ্কার করতে গেলে আরেকজন এসে তার পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে দেন। তাকে প্রথমে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও পরে ঢাকায় নেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সজীবের নাড়ি ছয় জায়গায় ছিদ্র হয়ে গেছে। অপারেশন করার পর আজ বুধবার সকালে সজীব মারা যায়।
বোয়ালমারী থানার উপপুলিশ পরিদর্শক মাহমুদুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
