আহসান মনসুরের স্থলে বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরকে সরিয়ে নতুন গভর্নর নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। আজ বুধবার দুপুরের দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যালয় থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেছেন গভর্নর। এ সময় পদত্যাগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ না।’
বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বের হওয়ার সময় ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘আমি পদত্যাগ করিনি এবং আমাকে রিমুভ করার আনুষ্ঠানিক চিঠি পাইনি। তবে শুনেছি যে আমি পদে নেই। সেজন্য শোনার পর বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে চলে যাচ্ছি।’
নতুন গভর্নর হিসেবে একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের নাম শোনা যাচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
এদিকে বিভিন্ন দাবি পূরণ ও তিন কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানো এবং বদলি প্রত্যাহারের দাবিতে আজ সকালে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। দাবি না মানলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে গভর্নরের পদত্যাগের দাবিতে কলমবিরতি ঘোষণা দেওয়া হয় সমাবেশ থেকে।
কর্মকর্তাদের প্রতিবাদ সভার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলন করেন।
কর্মকর্তাদের তাঁর পদত্যাগ দাবির বিষয়ে জানতে চাইলে আহসান মনসুর বলেন, ‘পদত্যাগ করতে আমার মাত্র দুই সেকেন্ড সময় লাগবে। আমি এখানে এসেছি জাতির সেবা করতে। দেশের এই সংকটকালীন সময়ে জাতীয় কর্তব্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।’
আহসান এইচ মনসুর আরও বলেন, ‘কিছু কর্মকর্তা স্বার্থান্বেষী মহলের ইশারায় পরিচালিত হয়ে প্রতিষ্ঠানের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছেন। কর্মকর্তাদের অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্ভিস রুলস মেনে চলতে হবে। যদি কেউ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালার বাইরে গিয়ে কাজ করতে চান, তবে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা রক্ষায় কোনো প্রকার অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হবে না।’
বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ নেতৃত্বে বদল ঘটিয়েছে নবনির্বাচিত বিএনপি সরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় নিয়োগ পাওয়া ড. আহসান এইচ মনসুরের নিয়োগ বাতিল করে নতুন গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে শিল্পোদ্যোক্তা মো. মোস্তাকুর রহমানকে। আজ বুধবার দিনভর নাটকীয় সব ঘটনার পর এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। আহসান এইচ মনসুরের৪ ঘণ্টা আগে