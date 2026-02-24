Ajker Patrika
ঢাকা

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 
গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৩ আসনের সংসদ সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, ‘মৃত্যুর আগপর্যন্ত আর মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না। মন্ত্রী হব না জেনেই মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম।’

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন এই সভার আয়োজন করে। এ সময় উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. উমর ফারুক এবং সঞ্চালনা করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. আব্দুস সাত্তার বেগ।

গয়েশ্বর বলেন, তিনি আগেই জানতেন, মন্ত্রী হবেন না। তবুও শপথ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা উপস্থিত সবাইকে জানিয়ে দেন। মন্ত্রী না করায় রাগ করে অনুষ্ঠান ত্যাগ করেছেন এমন ধারণা সঠিক নয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, তিনি একজন সংসদ সদস্য এবং জনগণের প্রতিনিধি। শেষ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে লড়াই করবেন। নিয়মের কথা বলবেন এবং নিয়ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন। এটাই তাঁর দায়িত্ব।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরী, সহকারী কমিশনার (ভূমি) জান্নাতুল মাওয়া, আফতাব আহমেদসহ অনেকে।

বিষয়:

বিএনপিঢাকা বিভাগঢাকাকেরানীগঞ্জজেলার খবর
