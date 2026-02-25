Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে বিএনপিপন্থী ২০ আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে বিএনপিপন্থী ২০ আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা
আদালত কক্ষে হট্টগোল। ছবি: সংগৃহীত

ব‌রিশালের অতি‌রিক্ত চিফ মেট্রোপ‌লিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এজলাসকক্ষে হট্টগোল, বিচারককে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বিচারকাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতিসহ ২০ জন বিএনপিপন্থী আইনজীবীর বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইন ও দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা হয়েছে।

আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বরিশালের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপ‌লিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাজিব মজুমদার বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় এ মামলা করেন।

মামলার প্রধান আসামি ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এস এম সাদিকুর রহমান লিংকনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে আইনজীবীরা সেনাবাহিনী ও র‌্যাবের উপস্থিতিতেই বিক্ষোভ করে লিংকনের মুক্তিসহ সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারকের অপসারণ দাবি করেছেন। দিনভর বরিশালে আদালতের কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে।

মামলায় অন্য আসামিরা হলেন আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মীর্জা রিয়াজুল ইসলাম, জেলা পিপি অ্যাড. আবুল কালাম আজাদ, মহানগর পিপি অ্যাড. নাজিম উদ্দিন পান্না, মহসিন মন্টু, মিজানুর রহমান, আব্দুল মালেক, সাঈদ, হাফিজ উদ্দিন বাবলু, তারেক আল ইমরান, আবুল কালাম আজাদ ইমনসহ অজ্ঞাতনামা ২০ জন। তাঁরা সবাই বিএনপিপন্থী আইনজীবী।

জানা গেছে, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. তালুকদার মো. ইউনুসকে গত সোমবার জামিন দেওয়ার জেরে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। গতকাল মঙ্গলবার আদালত বর্জন করে ব‌রিশাল অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপ‌লিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ঢু‌কে এজলাসে হট্টগোল ক‌রেন ক‌তিপয় বিএন‌পিপন্থী আইনজীবী। আদাল‌তের ভি‌ডিও ফু‌টে‌জে সেখানে আইনজীবী স‌মি‌তির সভাপ‌তি লিংকন‌কে দেখা গে‌ছে।

জানা গেছে, সভাপতি লিংকনের নেতৃত্বে একদল আইনজীবী আজ সকালে ফের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপ‌লিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এস এম শরীয়ত উল্লাহর খাস কামরায় যান। তখন ভিডিওচিত্র ছড়ানোর জন্য দায়ী করে বিচারকের সঙ্গে বাদানুবাদ করেন। বিচারকের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেন আইনজীবীরা। এ সময় আদালতে বিচারকার্যে বাধা দেন লিংকন‌সহ বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা।

বরিশালে আ.লীগ নেতাকে জামিনের জের, আদালত কক্ষে হট্টগোলবরিশালে আ.লীগ নেতাকে জামিনের জের, আদালত কক্ষে হট্টগোল

উদ্ভূত পরিস্থিতির পর হঠাৎ আজ দুপুর ১২টার দি‌কে অ্যাড. লিংকনকে তাঁর চেম্বার থে‌কে সেনাবাহিনী ও র‌্যাবের সহায়তায় কোতোয়ালি মডেল থানার পুলিশ আটক ক‌রে আদাল‌তে সোপর্দ কর‌লে বিচারক এস এম শরীয়ত উল্লাহ তাঁকে কারাগা‌রে পাঠানোর নি‌র্দেশ দেন। এরপর পু‌লিশ অ‌্যাড. লিংকন‌কে আদাল‌তের গারদখানায় রাখ‌লে সেখা‌নে বিএন‌পিপন্থী আইনজীবীরা বি‌ক্ষোভ কর‌তে থা‌কেন।

এ সময় সেনাবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আইনজীবীদের বাগ্‌বিতণ্ডা ঘটে। তখন আদালত চত্ব‌রে বিপুল সেনাবা‌হিনী, র‌্যাব ও পু‌লিশ সদস‌্য সতর্ক অবস্থান ছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বরিশালের প্রায় সব আদালতের কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। এতে দূরদূরান্ত থেকে আসা বিচারপ্রার্থীরা পড়েন চরম দুর্ভোগে।

আওয়ামী লীগ নেতাকে জামিন দেওয়ায় এজলাসে বিশৃঙ্খলা, বিএনপিপন্থী আইনজীবী নেতা গ্রেপ্তারআওয়ামী লীগ নেতাকে জামিন দেওয়ায় এজলাসে বিশৃঙ্খলা, বিএনপিপন্থী আইনজীবী নেতা গ্রেপ্তার

আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাড. মোখ‌লেছুর রহমান বাচ্চু জানান, তাঁরা বিকেলে আইনজীবী সমিতির সভাপতির জামিন আবেদন করেন। আদালত আবেদন গ্রহণ করলেও শুনানির সুযোগ দেননি। ২ মার্চ এ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তিনি বলেন, ওই আদালতের বেঞ্চ সহকারী সরকারি কা‌জে বাধা, বিচারকের সঙ্গে অসদাচরণ, আইনশৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটানোসহ বেশ কিছু অভিযোগে দ্রুত‌ বিচার আইনে মামলা করা হয়েছে। মামলায় ১২ জন আইনজীবীকে আসামি করা হয়।

এ ব্যাপারে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন উল ইসলাম বলেন, আইনজীবী নেতা এস এম সাইদুর রহমান লিংকন‌কে সুনির্দিষ্ট মামলায় আদালত থেকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী বিকেলে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে আদালত প্রাঙ্গণের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল বিভাগআইনজীবীআদালতজেলার খবরমেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আ.লীগ নেতাদের জামিন হলেই গ্রেপ্তারের নির্দেশ, রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজির চিঠি

গভর্নর আহসান মনসুর বেরিয়ে যাওয়ার পর বের করে দেওয়া হলো তাঁর উপদেষ্টাকেও

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের পরিচয় ও যোগ্যতা

আওয়ামী লীগ নেতাকে জামিন দেওয়ায় এজলাসে বিশৃঙ্খলা, বিএনপিপন্থী আইনজীবী নেতা গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আহসান মনসুরের স্থলে বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

আমি আর বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ না: গভর্নর আহসান মনসুর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

সম্পর্কিত

রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার নাটোরের যুবলীগ নেতা কারাগারে

রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার নাটোরের যুবলীগ নেতা কারাগারে

ম্যাজিস্ট্রেট চলে যেতেই রাস্তার দুই পাশ হকারদের দখলে

ম্যাজিস্ট্রেট চলে যেতেই রাস্তার দুই পাশ হকারদের দখলে

চাঁদা না দিলে আপত্তিকর ছবি তুলে ভাইরালের হুমকি, গ্রেপ্তার ৭

চাঁদা না দিলে আপত্তিকর ছবি তুলে ভাইরালের হুমকি, গ্রেপ্তার ৭

দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মশকনিধন কার্যক্রম পরিদর্শনে ডিএনসিসি প্রশাসক

দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মশকনিধন কার্যক্রম পরিদর্শনে ডিএনসিসি প্রশাসক