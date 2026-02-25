বরিশালে বিএনপিপন্থী ২০ আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা

বরিশালের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এজলাসকক্ষে হট্টগোল, বিচারককে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বিচারকাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতিসহ ২০ জন বিএনপিপন্থী আইনজীবীর বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইন ও দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা হয়েছে।
আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বরিশালের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাজিব মজুমদার বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় এ মামলা করেন।
মামলার প্রধান আসামি ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এস এম সাদিকুর রহমান লিংকনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এ ঘটনার প্রতিবাদে আইনজীবীরা সেনাবাহিনী ও র্যাবের উপস্থিতিতেই বিক্ষোভ করে লিংকনের মুক্তিসহ সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারকের অপসারণ দাবি করেছেন। দিনভর বরিশালে আদালতের কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে।
মামলায় অন্য আসামিরা হলেন আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মীর্জা রিয়াজুল ইসলাম, জেলা পিপি অ্যাড. আবুল কালাম আজাদ, মহানগর পিপি অ্যাড. নাজিম উদ্দিন পান্না, মহসিন মন্টু, মিজানুর রহমান, আব্দুল মালেক, সাঈদ, হাফিজ উদ্দিন বাবলু, তারেক আল ইমরান, আবুল কালাম আজাদ ইমনসহ অজ্ঞাতনামা ২০ জন। তাঁরা সবাই বিএনপিপন্থী আইনজীবী।
জানা গেছে, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. তালুকদার মো. ইউনুসকে গত সোমবার জামিন দেওয়ার জেরে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। গতকাল মঙ্গলবার আদালত বর্জন করে বরিশাল অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ঢুকে এজলাসে হট্টগোল করেন কতিপয় বিএনপিপন্থী আইনজীবী। আদালতের ভিডিও ফুটেজে সেখানে আইনজীবী সমিতির সভাপতি লিংকনকে দেখা গেছে।
জানা গেছে, সভাপতি লিংকনের নেতৃত্বে একদল আইনজীবী আজ সকালে ফের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এস এম শরীয়ত উল্লাহর খাস কামরায় যান। তখন ভিডিওচিত্র ছড়ানোর জন্য দায়ী করে বিচারকের সঙ্গে বাদানুবাদ করেন। বিচারকের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেন আইনজীবীরা। এ সময় আদালতে বিচারকার্যে বাধা দেন লিংকনসহ বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা।
উদ্ভূত পরিস্থিতির পর হঠাৎ আজ দুপুর ১২টার দিকে অ্যাড. লিংকনকে তাঁর চেম্বার থেকে সেনাবাহিনী ও র্যাবের সহায়তায় কোতোয়ালি মডেল থানার পুলিশ আটক করে আদালতে সোপর্দ করলে বিচারক এস এম শরীয়ত উল্লাহ তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এরপর পুলিশ অ্যাড. লিংকনকে আদালতের গারদখানায় রাখলে সেখানে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা বিক্ষোভ করতে থাকেন।
এ সময় সেনাবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আইনজীবীদের বাগ্বিতণ্ডা ঘটে। তখন আদালত চত্বরে বিপুল সেনাবাহিনী, র্যাব ও পুলিশ সদস্য সতর্ক অবস্থান ছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বরিশালের প্রায় সব আদালতের কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। এতে দূরদূরান্ত থেকে আসা বিচারপ্রার্থীরা পড়েন চরম দুর্ভোগে।
আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাড. মোখলেছুর রহমান বাচ্চু জানান, তাঁরা বিকেলে আইনজীবী সমিতির সভাপতির জামিন আবেদন করেন। আদালত আবেদন গ্রহণ করলেও শুনানির সুযোগ দেননি। ২ মার্চ এ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তিনি বলেন, ওই আদালতের বেঞ্চ সহকারী সরকারি কাজে বাধা, বিচারকের সঙ্গে অসদাচরণ, আইনশৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটানোসহ বেশ কিছু অভিযোগে দ্রুত বিচার আইনে মামলা করা হয়েছে। মামলায় ১২ জন আইনজীবীকে আসামি করা হয়।
এ ব্যাপারে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন উল ইসলাম বলেন, আইনজীবী নেতা এস এম সাইদুর রহমান লিংকনকে সুনির্দিষ্ট মামলায় আদালত থেকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী বিকেলে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে আদালত প্রাঙ্গণের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার গোপন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-৪-এর একটি দল রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে এহিয়া চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ বুধবার তাঁকে নাটোর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।৭ মিনিট আগে
রাজধানীর জুরাইনের প্রধান রাস্তা থেকে অবৈধ হকারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে এই উচ্ছেদ অভিযান হয়। এতে কয়েক শ হকারকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযানে কয়েকজন হকারকে নগদ অর্থ জরিমানাসহ অস্থায়ী দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।১৬ মিনিট আগে
উলিপুরে এক ব্যবসায়ী ও তাঁর নারী বন্ধুকে জিম্মি করে ৮ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার অভিযান চালিয়ে সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।২৪ মিনিট আগে
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) নবনিযুক্ত প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মশক নিয়ন্ত্রণে ডিএনসিসির প্রস্তুতি ও মশক নিধন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।২৪ মিনিট আগে