সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার ব্যাংকের তিন কর্মকর্তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের ঢাকা বিজয় নগর শাখার সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক ইসলামুল হক, সাবেক এফভিপি খন্দকার নূরে ইমাম ও সাবেক ট্রেইনি সহকারী কর্মকর্তা জান্নাতুল মাওয়া সুইটির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক আব্দুল মালেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, ব্যাংকের ওই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ এবং প্রতারণামূলকভাবে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। তাঁরা একে অপরের সহযোগিতায় প্রকৃত ব্যক্তিকে আড়াল করে বেনামে ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় সহায়তা করেছেন।
তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ওই কর্মকর্তারা ব্যাংকের নীতিমালা লঙ্ঘন করে অসৎ উদ্দেশে ১৪ জন ব্যক্তির নামে মোট ২৩৪টি এফডিআর (স্থায়ী আমানত) হিসাব খোলেন। পরবর্তী সময়ে এসব হিসাব বন্ধ করে দিয়ে ১৬৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন সম্পন্ন করেন।
আবেদনে আরও বলা হয়, অভিযোগটি অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেশত্যাগ করতে পারেন। তাঁরা দেশত্যাগ করলে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। এ কারণে আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন।
গতকাল মঙ্গলবার গোপন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-৪-এর একটি দল রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে এহিয়া চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ বুধবার তাঁকে নাটোর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।৭ মিনিট আগে
রাজধানীর জুরাইনের প্রধান রাস্তা থেকে অবৈধ হকারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে এই উচ্ছেদ অভিযান হয়। এতে কয়েক শ হকারকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযানে কয়েকজন হকারকে নগদ অর্থ জরিমানাসহ অস্থায়ী দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।১৬ মিনিট আগে
উলিপুরে এক ব্যবসায়ী ও তাঁর নারী বন্ধুকে জিম্মি করে ৮ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার অভিযান চালিয়ে সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।২৪ মিনিট আগে
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) নবনিযুক্ত প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মশক নিয়ন্ত্রণে ডিএনসিসির প্রস্তুতি ও মশক নিধন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।২৪ মিনিট আগে