ঢাকা

সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার ব্যাংকের তিন কর্মকর্তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের ঢাকা বিজয় নগর শাখার সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক ইসলামুল হক, সাবেক এফভিপি খন্দকার নূরে ইমাম ও সাবেক ট্রেইনি সহকারী কর্মকর্তা জান্নাতুল মাওয়া সুইটির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক আব্দুল মালেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, ব্যাংকের ওই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ এবং প্রতারণামূলকভাবে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। তাঁরা একে অপরের সহযোগিতায় প্রকৃত ব্যক্তিকে আড়াল করে বেনামে ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় সহায়তা করেছেন।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ওই কর্মকর্তারা ব্যাংকের নীতিমালা লঙ্ঘন করে অসৎ উদ্দেশে ১৪ জন ব্যক্তির নামে মোট ২৩৪টি এফডিআর (স্থায়ী আমানত) হিসাব খোলেন। পরবর্তী সময়ে এসব হিসাব বন্ধ করে দিয়ে ১৬৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন সম্পন্ন করেন।

আবেদনে আরও বলা হয়, অভিযোগটি অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেশত্যাগ করতে পারেন। তাঁরা দেশত্যাগ করলে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। এ কারণে আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন।

