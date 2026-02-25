পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

বেসরকারি বাণিজ্যিক পূবালী ব্যাংক পিএলসিতে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও আইসিটি অপারেশন ডিভিশনে জনবল নিয়োগ দিচ্ছে। মোট পদসংখ্যা ১১৫টি। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কম্পিউটার), ৫টি এবং প্রিন্সিপাল অফিসার (কম্পিউটার), ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি (সম্মান) ডিগ্রি।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র অফিসার (কম্পিউটার), ৪০টি এবং অফিসার (কম্পিউটার), ১৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি (সম্মান) ডিগ্রি।
আইসিটি অপারেশন ডিভিশন
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (ডেটাবেইস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা কম্পিউটার সায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র অফিসার (সহকারী ডেটাবেইস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর), ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র অফিসার (নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র অফিসার (সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার), ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিসার (সহকারী আইসিটি সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার), ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিসার (সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অফিসার (সহকারী আইসিটি সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার), ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অফিসার (সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার), ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অফিসার (BACH, BEFTN ও RTGS সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার), ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অফিসার (সফটওয়্যার সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার), ১২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অফিসার (নেটওয়ার্ক বা আইপি টেলিফোন সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র অফিসার (সিস্টেম সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার), ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনের প্রক্রিয়া পূবালী ব্যাংকের ক্যারিয়ার ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
