Ajker Patrika
অর্থনীতি

নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের পরিচয় ও যোগ্যতা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ১৪
নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের পরিচয় ও যোগ্যতা
বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ড. আহসান এইচ মনসুরকে সরিয়ে মো. মোস্তাকুর রহমানকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মোস্তাকুর রহমানের জন্ম ১৯৬৬ সালের ১২ মে। তিনি একজন অভিজ্ঞ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএমএ) এবং সফল উদ্যোক্তা। পেশাগত জীবনে তাঁর ৩৩ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি মূলত করপোরেট ফাইন্যান্স, রপ্তানি অর্থনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক শাসন এবং আর্থিক ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএমএ) : ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) থেকে ১৯৯২ সালে উত্তীর্ণ।

এম. কম (অ্যাকাউন্টিং) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮।

বি. কম সম্মান (অ্যাকাউন্টিং) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭।

বর্তমান পদবি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)

হেরা সোয়েটার্স লিমিটেড, বাংলাদেশ (একটি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান)।

প্রধান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

আর্থিক সুশাসন: ব্যাংকিং, শিল্প অর্থায়ন এবং রপ্তানি অর্থ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব: ম্যানুফ্যাকচারিং, রিয়েল এস্টেট এবং কৃষি-ভিত্তিক শিল্পে দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও নীতি নির্ধারণ: বাংলাদেশ ব্যাংক এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

আহসান মনসুরের নিয়োগ বাতিল, বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমানআহসান মনসুরের নিয়োগ বাতিল, বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান

প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ভূমিকা

চেয়ারম্যান: বাংলাদেশ ব্যাংক বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, বিজিএমইএ

সাবেক বোর্ড সদস্য: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (১৯৯৮-২০০০)।

ফেলো মেম্বার: ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি)।

সদস্য: বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) ; রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব), অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (এটিএবি) ; ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

পেশাগত জীবনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও দাতব্য কর্মকাণ্ডে সক্রিয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ‘প্যালিয়েটিভ কেয়ার’ সহায়তা; সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম; অসহায় মানুষের জন্য চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচি।

বিষয়:

নিয়োগবাংলাদেশ ব্যাংকউদ্যোক্তাগভর্নর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আ.লীগ নেতাদের জামিন হলেই গ্রেপ্তারের নির্দেশ, রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজির চিঠি

গভর্নর আহসান মনসুর বেরিয়ে যাওয়ার পর বের করে দেওয়া হলো তাঁর উপদেষ্টাকেও

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের পরিচয় ও যোগ্যতা

আওয়ামী লীগ নেতাকে জামিন দেওয়ায় এজলাসে বিশৃঙ্খলা, বিএনপিপন্থী আইনজীবী নেতা গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আহসান মনসুরের স্থলে বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

আমি আর বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ না: গভর্নর আহসান মনসুর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

সম্পর্কিত

দেশের রিটেইল চেইন ‘স্বপ্ন’র অংশীদার হচ্ছে জাপানের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান মিতসুই

দেশের রিটেইল চেইন ‘স্বপ্ন’র অংশীদার হচ্ছে জাপানের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান মিতসুই

মার্কিন শুল্ক নিয়ে সতর্ক ঢাকা, দেখেশুনে সিদ্ধান্ত

মার্কিন শুল্ক নিয়ে সতর্ক ঢাকা, দেখেশুনে সিদ্ধান্ত

গভর্নর পরিবর্তন নিয়ে যা বললেন অর্থমন্ত্রী

গভর্নর পরিবর্তন নিয়ে যা বললেন অর্থমন্ত্রী

গভর্নর বদল নিয়ে দিনভর যা হলো

গভর্নর বদল নিয়ে দিনভর যা হলো