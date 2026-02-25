নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের পরিচয় ও যোগ্যতা

ড. আহসান এইচ মনসুরকে সরিয়ে মো. মোস্তাকুর রহমানকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মোস্তাকুর রহমানের জন্ম ১৯৬৬ সালের ১২ মে। তিনি একজন অভিজ্ঞ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএমএ) এবং সফল উদ্যোক্তা। পেশাগত জীবনে তাঁর ৩৩ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি মূলত করপোরেট ফাইন্যান্স, রপ্তানি অর্থনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক শাসন এবং আর্থিক ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএমএ) : ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) থেকে ১৯৯২ সালে উত্তীর্ণ।
এম. কম (অ্যাকাউন্টিং) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮।
বি. কম সম্মান (অ্যাকাউন্টিং) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭।
বর্তমান পদবি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)
হেরা সোয়েটার্স লিমিটেড, বাংলাদেশ (একটি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান)।
প্রধান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
আর্থিক সুশাসন: ব্যাংকিং, শিল্প অর্থায়ন এবং রপ্তানি অর্থ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে।
প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব: ম্যানুফ্যাকচারিং, রিয়েল এস্টেট এবং কৃষি-ভিত্তিক শিল্পে দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা।
নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও নীতি নির্ধারণ: বাংলাদেশ ব্যাংক এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা।
প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ভূমিকা
চেয়ারম্যান: বাংলাদেশ ব্যাংক বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, বিজিএমইএ
সাবেক বোর্ড সদস্য: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (১৯৯৮-২০০০)।
ফেলো মেম্বার: ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি)।
সদস্য: বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) ; রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব), অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (এটিএবি) ; ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।
পেশাগত জীবনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও দাতব্য কর্মকাণ্ডে সক্রিয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ‘প্যালিয়েটিভ কেয়ার’ সহায়তা; সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম; অসহায় মানুষের জন্য চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদ থেকে ড. আহসান এইচ মনসুরকে সরিয়ে নতুন গভর্নর নিয়োগের সিদ্ধান্তকে ‘স্বাভাবিক প্রশাসনিক পরিবর্তন’ হিসেবে দেখছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তাঁর ভাষায়, নতুন সরকারের অগ্রাধিকার ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই পরিবর্তন আসবে এবং তা চলমান থাকবে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ নেতৃত্বে বদল ঘটিয়েছে নবনির্বাচিত বিএনপি সরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় নিয়োগ পাওয়া ড. আহসান এইচ মনসুরের নিয়োগ বাতিল করে নতুন গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে শিল্পোদ্যোক্তা মো. মোস্তাকুর রহমানকে। আজ বুধবার দিনভর নাটকীয় সব ঘটনার পর এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। আহসান এইচ মনসুরের৪ ঘণ্টা আগে