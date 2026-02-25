Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে আসামিসহ পুলিশ ভ্যান উল্টে খাদে, আহত ৬

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০: ৩৭
হবিগঞ্জে আদালতে যাওয়ার পথে পুলিশ ভ্যান খাদে। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের বানিয়াচং থেকে আসামিদের আদালতে নেওয়ার পথে পুলিশের একটি ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে ছয়জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার উপজেলার হবিগঞ্জ-বানিয়াচং আঞ্চলিক সড়কের সুবিদপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বানিয়াচং থানা থেকে একটি সিআর মামলায় গ্রেপ্তার তিন আসামি—রাবিয়া খাতুন, মুস্তাকিম ও যতীন্দ্রকে পুলিশ ভ্যানে করে হবিগঞ্জ আদালতে নেওয়া হচ্ছিল। পথে সুবিদপুর এলাকায় পৌঁছালে ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে উল্টে যায়। এতে ভ্যানে থাকা তিন আসামি ও তিন পুলিশ সদস্য আহত হন।

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন কনস্টেবল আশিক, সাইদুল ও আকলিমা। ভ্যানটির চালক ছিলেন বাবুল বুনার্জী।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বানিয়াচং থানার ডিউটি অফিসার (এসআই) শক্তিপদ চক্রবর্তী জানান, খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে বানিয়াচং সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রবাস কুমার সিংহ জানান, আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিকভাবে হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত এক আসামিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জপুলিশসিলেট বিভাগআদালতআহতজেলার খবর
এলাকার খবর
