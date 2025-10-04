Ajker Patrika
> সারা দেশ
> দিনাজপুর

হিলিতে আমদানি শুরু, কাঁচা মরিচের কেজিতে কমল ১০০ টাকা

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২০: ১৬
হিলি স্থলবন্দরে ভারতীয় ট্রাক থেকে কাঁচা মরিচ খালাস করছেন বন্দরের শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
হিলি স্থলবন্দরে ভারতীয় ট্রাক থেকে কাঁচা মরিচ খালাস করছেন বন্দরের শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শারদীয় দুর্গাপূজার টানা ৬ দিনের ছুটি শেষে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে শুরু হয়েছে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম। আজ শনিবার সকাল থেকে বন্দরে আসতে শুরু করেছে ভারতীয় কাঁচা মরিচ বোঝাই ট্রাক। আর বন্দরে কাঁচা মরিচ আসায় গতকালের থেকে কেজিতে ১০০ টাকা দাম কমেছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, আমদানি বাড়লে দাম আরও কমে আসবে।

জানা গেছে, আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ভারত থেকে ৪টি ট্রাকে প্রায় ৩০ টন কাঁচা মরিচ আমদানি হয়েছে। ভারতে বৃষ্টির কারণে আমদানির গতি কিছুটা কম।

হিলি স্থলবন্দরের কাঁচা মরিচ ব্যবসায়ী সাহাবুল ইসলাম বলেন, বন্ধের কারণে কাঁচা মরিচের বাজার ঊর্ধ্বমুখী ছিল। আমদানি শুরু হওয়ায় দাম এখন কমে আসবে। শনিবার বন্দরে পাইকারিতে মানভেদে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে ১৭০ থেকে ১৮০ টাকায়।

হিলি স্থলবন্দরের কাঁচা মরিচ ব্যবসায়ী পলাশ বলেন, ‘পূজার ছুটির পর আজ থেকে আমদানি শুরু হয়েছে। আমরা কাঁচা মরিচ আমদানি করছি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসব কাঁচা মরিচ আমদানি হচ্ছে। ভারতেও বৃষ্টি হচ্ছে, তাই পর্যাপ্ত কাঁচা মরিচ আমদানি করতে পারছি না। বৃষ্টি কমলে আরও আমদানি বেশি হবে। তখন বাজারে দাম স্বাভাবিক হয়ে আসবে।’

হিলি বাজারের কাঁচা মরিচ ব্যবসায়ী বিপ্লব বলেন, গতকাল দেশি কাঁচা মরিচ ২৮০ টাকায় বিক্রি করেছি। আজ ভারত থেকে কাঁচা মরিচ আমদানি হচ্ছে। তাই ২০ টাকা কমে ২৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি। বিকেলে ভারতীয় কাঁচা মরিচ বাজারে এলে দাম আরও কমে আসবে।

এ বিষয়ে হিলি কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন বলেন, ছুটি শেষে আজ থেকে আমদানি-রপ্তানি শুরু হয়েছে। কাঁচা মরিচ আমদানি হচ্ছে এই বন্দর দিয়ে। যেহেতু কাঁচা মরিচ পচনশীল পণ্য, তাই দ্রুত ছাড়করণে সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে আমদানিকারকদের। প্রতি টন কাঁচা মরিচ ৫০০ ডলারে শুল্কায়ন করা হচ্ছে, আর প্রতি কেজিতে শুল্ক দিতে হচ্ছে ৩৬ টাকা ৪০ পয়সা।

বিষয়:

দিনাজপুরআমদানি–রপ্তানিদুর্গাপূজাহিলি বন্দর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২০২৬ সালের রমজানের সম্ভাব্য তারিখ জানালেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

সৌদি আরবে অভূতপূর্ব কমেডি শো, যৌনতা-ট্রান্সজেন্ডার কোনো কিছুই আটকাচ্ছে না

যৌনকর্মীকে হোটেলে ডেকে ছিনতাই, সিঙ্গাপুরে দুই ভারতীয়কে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে গুলতেকিন খানের পোস্ট, কেন এত আলোচনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

ফরিদপুরে শ্বশুরবাড়িতে যুবককে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা, পাশের ঘরে খোঁড়া হয় কবর

ফরিদপুরে শ্বশুরবাড়িতে যুবককে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা, পাশের ঘরে খোঁড়া হয় কবর

বালিয়াকান্দিতে হত্যা মামলা প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি, ৫ লাখ টাকার ফসল কেটে বিনাশের অভিযোগ

বালিয়াকান্দিতে হত্যা মামলা প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি, ৫ লাখ টাকার ফসল কেটে বিনাশের অভিযোগ

মেহেন্দীগঞ্জে কৃষককে ‘ডাকাত’ আখ্যা দিয়ে মারধর, সংঘর্ষে আহত ৮

মেহেন্দীগঞ্জে কৃষককে ‘ডাকাত’ আখ্যা দিয়ে মারধর, সংঘর্ষে আহত ৮

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ঘোষণা যেকোনো সময়

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ঘোষণা যেকোনো সময়