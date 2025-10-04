কাদাপানিতে একাকার ১ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা, অর্ধলক্ষ মানুষের ভোগান্তি

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার ১ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা পাকা হয়নি। এতে রাস্তাটিতে চলাচল করতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। একটু বৃষ্টি হলে কাদাপানিতে একাকার হওয়া রাস্তায় চলাচল করা আরও কষ্টদায়ক হয়।
আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় সরেজমিনে দেখা যায়, হাকিমপুর উপজেলার আলীহাট ইউনিয়নের ইটাই গ্রামের মামুনের বাড়ি থেকে বাঁশমুড়ি গ্রামের শহিদুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত ১ কিলোমিটার রাস্তায় বৃষ্টির কারণে কাদা জমেছে। এতে রাস্তায় মানুষজন চলাচল করতে পারছে না। এই রাস্তা দিয়ে বাওনা, ইটাই, বাঁশমুড়ি, আলীহাটসহ কয়েক গ্রামের অর্ধলক্ষ মানুষ চলাচল করে।
স্থানীয় বাসিন্দা সাব্বির হোসেন বলেন, ‘বর্ষাকালে বাড়ি থেকে বের হওয়া কঠিন হয়। কাদার কারণে না পারি বাজারে যেতে, না পারি কাজকর্মে যেতে। খুব কষ্ট হয় আমাদের। আমাদের কষ্ট কারও নজরে পড়ে না। এত দিন হয়ে গেল, এতটুকু রাস্তা কেউ পাকা করে দেয় না।’
গৃহকর্মী রহিমা বিবি বলেন, ‘আমার মেয়ে অসুস্থ। তাকে আমি চাইলেও দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারিনি। রাস্তার কাদার কারণে ভ্যান কিংবা অন্য কোনো যানবাহন আসতে চায় না। দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে ভ্যান পেলেও ধীরে ধীরে চলার কারণে হাসপাতালে যেতে দেরি হয়ে যায়।’
কৃষক আমজাদ হোসেন বলেন, ‘আমরা কৃষক মানুষ। ফসল উৎপাদন করলেও রাস্তার কারণে সেটা সময়মতো বাজারে নিতে পারি না। এ জন্য নায্যমূল্য না পেয়ে আমাদের লোকসান গুনতে হয়। অনেক সময় খুব কষ্ট করে বেশি ভাড়া দিয়ে বাজারে পণ্য নিয়ে যেতে হয়। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ, আমাদের কৃষকদের কথা চিন্তা করে হলেও রাস্তাটি দ্রুত পাকা করে দেওয়া হোক।’
আলীহাট ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আল ইমরান বলেন, ‘রাস্তাটি সম্পর্কে আমরা অবগত। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে ইতিমধ্যে দিনাজপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগে চাহিদা পাঠিয়েছি। বরাদ্দ পেলে দ্রুত রাস্তাটি পাকা করা হবে।’
