বীরগঞ্জে নিখোঁজের ৮ ঘণ্টা পর নদী থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
দিনাজপুরের বীরগঞ্জে নিখোঁজের আট ঘণ্টা পর মুশফিকা জান্নাত (৮) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

উপজেলার পাল্টাপুর ইউনিয়নের সাদুল্লাপাড়া এলাকার ঢেপা নদী থেকে বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে মুশফিকার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

মুশফিকা উপজেলার নিজপাড়া ইউনিয়নের কল্যাণী গুচ্ছ গ্রামের মাসুদ রানার মেয়ে।

নিহত শিশুকন্যার চাচা তরিকুল ইসলাম জানান, গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে নিখোঁজ হয় মুশফিকা। পরে পরিবারের লোকজন সব জায়গায় খোঁজ করেও তার সন্ধান পাননি। পরে রাতে নৌকা নিয়ে নদীতে খোঁজাখুঁজিতে রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে সাদুল্লাপাড়া এলাকায় উদ্ধার করে রাতেই দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

বীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ মো. মসলেম উদ্দিন জানান, শিশুকন্যাটি নিখোঁজের খবর পেয়ে একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে তৎপরতা চালিয়ে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পরে এ বিষয়ে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে শিশু মুশফিকাকে উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিজপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আনিসুর রহমান আনিস লাশ উদ্ধারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

নিখোঁজদিনাজপুরবীরগঞ্জজেলার খবররংপুর বিভাগশিশু
এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

