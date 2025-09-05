Ajker Patrika
খিলগাঁওয়ে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলায় আরও একজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খিলগাঁও থানা। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর খিলগাঁওয়ে রেলগেট মোড়ে দায়িত্বরত ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মোস্তাফিজুর রহমান বাবু নামের আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে খিলগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপকমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

পুলিশ জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ সিগন্যালে দায়িত্ব পালন করছিলেন ট্রাফিক কনস্টেবল রবিউল ইসলাম। এ সময় মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক মো. আনোয়ার হোসেন ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে সিগন্যালে আটকে পড়েন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ট্রাফিক পুলিশকে গালিগালাজ করেন এবং ‘ঘুষ নেওয়ার’ অভিযোগ তুলে বিরূপ মন্তব্য করেন। কনস্টেবল রবিউল প্রতিবাদ করলে তিনি হুমকি দিয়ে চলে যান।

এরপর বেলা ৩টার দিকে ৬–৭টি মোটরসাইকেলে ১০–১২ জন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে ফিরে আসেন আনোয়ার হোসেন। তাঁরা রবিউল ইসলামকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে মারধর করেন। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়। ডিউটিরত সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রবিউল হাসান এগিয়ে এলে তাঁকেও ধাক্কা দিয়ে তাঁর পোশাকের হ্যান্ডব্যাজ ছিঁড়ে ফেলা হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে বেতার বার্তার মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। পরে আশপাশের পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন।

এ ঘটনায় কনস্টেবল রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা করলে চিকিৎসক আনোয়ার হোসেনকে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর গতকাল রাতে গ্রেপ্তার হলেন মোস্তাফিজুর রহমান (৪৭)।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

ট্রাফিক পুলিশঢাকা জেলাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারখিলগাঁওঢাকাহামলা
