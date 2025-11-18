দিয়াবাড়ির ঝোপ থেকে উদ্ধার গলাকাটা লাশের পরিচয় মিলেছে

Ajker Patrika

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
ফাইল ছবি

রাজধানীর তুরাগের দিয়াবাড়ির ঝোপ থেকে উদ্ধার হওয়া গলাকাটা লাশটির পরিচয় মিলেছে। তার নাম শান্ত (১৬)। বর্তমানে এই কিশোর পরিবারের সঙ্গে কাফরুলে থাকত।

আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন উত্তরা জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) সাদ্দাম হোসেন।

উত্তরা জোনের এসি সাদ্দাম বলেন, ওই কিশোরের গলাকাটা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে তুরাগ থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে।

এসি সাদ্দাম বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি দু-এক দিনের মধ্যে আমরা আসামিদের গ্রেপ্তার করতে পারব।’

এর আগে, গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে দিয়াবাড়ির ঝোপ থেকে অজ্ঞাতনামা হিসেবে এই কিশোরের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। সে সময় পুলিশ জানিয়েছিল, তার বয়স ১৫–২০ বছরের মধ্যে হবে।

