সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চেক জালিয়াতি মামলায় পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তার হয়েছে। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নবাবগঞ্জে তাঁর নিজ রিসোর্ট ওয়ান্ডারল্যান্ড গ্রিন পার্ক রিসোর্ট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
নবাবগঞ্জ থানার ওসি মমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শামসুদ্দোহাকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
শামসুদ্দোহা ২০২৪ সালের নভেম্বরে জ্ঞাত বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায়ে দুদকের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ওই মামলা আদালতে বিচারাধীন। তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ২১ জানুয়ারি ৮ কোটি ৪৪ লাখ ১০ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করে দুদক। ২০২৪ সালের ২ জুলাই শামসুদ্দোহা খন্দকারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় দুদক। পরে আদালতে জামিন চাইলে শামসুদ্দোহাকে তখন কারাগারে পাঠান বিচারক। পরে জামিন পান পুলিশের এই সাবেক কর্মকর্তা।
দুদকের অভিযোগপত্রের তথ্য অনুযায়ী, পুলিশের সাবেক এই অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের বিরুদ্ধে ২১ কোটি ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকার অপরাধলব্ধ আয়ের তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে দুদক। অভিযোগপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে ২ কোটি ৮৭ লাখ ৩ হাজার ৩৮৩ টাকার তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়।
আরও পড়ুন:
চেক জালিয়াতি মামলায় পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তার হয়েছে। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নবাবগঞ্জে তাঁর নিজ রিসোর্ট ওয়ান্ডারল্যান্ড গ্রিন পার্ক রিসোর্ট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
নবাবগঞ্জ থানার ওসি মমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শামসুদ্দোহাকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
শামসুদ্দোহা ২০২৪ সালের নভেম্বরে জ্ঞাত বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায়ে দুদকের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ওই মামলা আদালতে বিচারাধীন। তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ২১ জানুয়ারি ৮ কোটি ৪৪ লাখ ১০ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করে দুদক। ২০২৪ সালের ২ জুলাই শামসুদ্দোহা খন্দকারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় দুদক। পরে আদালতে জামিন চাইলে শামসুদ্দোহাকে তখন কারাগারে পাঠান বিচারক। পরে জামিন পান পুলিশের এই সাবেক কর্মকর্তা।
দুদকের অভিযোগপত্রের তথ্য অনুযায়ী, পুলিশের সাবেক এই অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের বিরুদ্ধে ২১ কোটি ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকার অপরাধলব্ধ আয়ের তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে দুদক। অভিযোগপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে ২ কোটি ৮৭ লাখ ৩ হাজার ৩৮৩ টাকার তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়।
আরও পড়ুন:
বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাক থেকে একটি ইয়ার পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদস্যরা। এসময় ট্রাকের চালক ও চালকের সহকারীকে (হেলপার) আটক করা হয়েছে। পরে আটককৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জে মায়ের শোয়ার ঘরে খাটের নিচে থেকে দুই বছর বয়সী এক শিশু সন্তানের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া এলাকায় এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুটির নাম আব্দুর রহমান। সে ওই এলাকার টুটুল মিয়ার ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর মোল্লাপাড়ার মালপাহাড়িয়া মহল্লায় গিয়ে তাদের কথা শুনেছেন মানবাধিকারকর্মীরা। পাহাড়িয়াদের আস্বস্ত করে তারা বলেছেন, সারা দেশ তাদের সঙ্গে আছে। তারা যেন ভয় না পান। অর্ধশতাব্দি ধরে বাস করেই তারা এখানে থাকার অধিকার অর্জন করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা মহানগর উত্তর ৩১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শফিকুর রহমানকে (৬১) গ্রেপ্তার করেছে সিটিটিসি। শফিকুর মোহাম্মদপুর থানার একটি চাঁদাবাজি মামলার এজাহারনামীয় আসামি।। এছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে জুলাই গণহত্যার একটি মামলা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে