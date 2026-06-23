Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে বিভিন্ন অপরাধে আ.লীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার শতাধিক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীতে বিভিন্ন অপরাধে আ.লীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার শতাধিক
ছবি: পুলিশ

রাজধানীতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) ও মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গ্রেপ্তারদের মধ্যে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, ছিনতাই, ডাকাতি ও মাদক-সংশ্লিষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা রয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ডিএমপি।

বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, সোমবার দিনব্যাপী পরিচালিত এক বিশেষ অভিযানে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ৮২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, দস্যুতা, ছিনতাই ও ডাকাতি-সংশ্লিষ্ট অপরাধে জড়িত ৩৩ জন এবং মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ৩৭ জন রয়েছেন।

অন্যদিকে, পৃথক অভিযানে চুরি, জালিয়াতি ও মাদক মামলার আসামিসহ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

এদিকে ডিএমপির মিরপুর মডেল থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারদের মধ্যে মিরপুর থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ইমারত শ্রমিক লীগ নেতা আবুল কালাম আজাদ ওরফে সেলিম আজাদও রয়েছেন।

পুলিশ জানায়, গত রোববার মিরপুরের বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিয়মিত ও পরোয়ানাভুক্ত মামলার আসামিসহ এসব ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অন্যদিকে, পুরান ঢাকার বংশাল থানা পুলিশ নবাবপুর এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২ হাজার ৩১০ পিস ইয়াবাসহ ৬ মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার গভীর রাতে পরিচালিত অভিযানে তাঁদের কাছ থেকে এসব ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

এ ছাড়া উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ আব্দুল্লাহপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার রাতে পরিচালিত ওই অভিযানের পর তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

ডাকাতিঢাকা জেলারাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগসন্ত্রাসীচাঁদাবাজিছিনতাইডিবিআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত