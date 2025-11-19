Ajker Patrika

নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়কের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

নারায়ণগঞ্জ, প্রতিনিধি
আতাউর রহমান মুকুল। ছবি: সংগৃহীত
আতাউর রহমান মুকুল। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আতাউর রহমান মুকুলের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আতাউর রহমান মুকুল নিজেই। তিনি বলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দল থেকে আনুষ্ঠানিক চিঠিতে আমার বহিষ্কারাদেশ তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি সৃষ্টিকর্তাকে কাছে শুকরিয়া জানাই। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি। জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করতে আমি কাজ করে যাচ্ছি এবং করে যাব।

প্রকাশিত চিঠিতে বলা হয়, ‘ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে আপনাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপনার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হলো।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জবিএনপিঢাকা বিভাগঢাকাবহিষ্কারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...