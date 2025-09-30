Ajker Patrika
মন্দিরে পাহারার সময় ঘুম, গুলি চুরির মাশুল গুনলেন ওসিসহ ৮ পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর বাড্ডার নিমতলার শ্রীশ্রী মহাদেব আশ্রম ও কালীমন্দিরে দায়িত্বরত পুলিশ ও আনসার সদস্যদের মালামালসহ ৩০ রাউন্ড গুলি চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ভোরে তাঁরা যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন এ ঘটনা ঘটে। পরে ৩০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলামকে প্রত্যাহার এবং এক এসআই, এএসআইসহ সাতজনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

ডিএমপি ও গুলশান বিভাগের পুলিশ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ডিএমপির গুলশান বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. তারেক মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে জানান, গুলি চুরির ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার জন্য বাড্ডা থানার এসআই মোবাশ্বিরসহ একজন এএসআই ও পাঁচজন কনস্টেবলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একই ঘটনায় বাড্ডা থানার ওসিকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

গুলশান বিভাগ পুলিশ ও ডিএমপি সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বাড্ডার নিমতলার শ্রীশ্রী মহাদেব আশ্রম ও কালীমন্দিরে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের জন্য মন্দিরের বাউন্ডারির মধ্যে একটি নির্মাণাধীন ভবনের দোতলায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে আজ ভোর সাড়ে ৪টা থেকে সাড়ে ৫টার মধ্যে চার পুলিশ সদস্য ও তিন আনসার সদস্য ঘুমিয়ে থাকার সময় পাশ থেকে তাঁদের চারটি ব্যাগ, দুটি মানিব্যাগ ও তিনটি মোবাইল ফোন চুরি হয়।

এর মধ্যে একটি ব্যাগে ৩০ রাউন্ড শটগানের গুলি ছিল। পরে সকাল ১০টার দিকে মণ্ডপসংলগ্ন একটি পতিত জমি থেকে ব্যাগগুলো উদ্ধার করা হয়। চুরি হওয়া গুলিগুলো অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এবং তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়।

এ ঘটনায় কর্তব্যে অবহেলার জন্য বাড্ডা থানার এসআই মোবাশ্বিরসহ একজন এএসআই ও পাঁচজন কনস্টেবলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এ ছাড়া বাড্ডা থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বিষয়:

গুলিচুরিঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগবাড্ডাঢাকাআনসার
