‘দুই মাস কাজ নেই, সংসার চলছে না’, এ্যাসরোটেক্স গ্রুপের শ্রমিকদের মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ৪৮
চাকরিতে পুনর্বহাল ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ্যাসরোটেক্স গ্রুপের শ্রমিকদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাকরিতে পুনর্বহাল ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ্যাসরোটেক্স গ্রুপের শ্রমিকদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাকরিতে পুনর্বহাল ও ‘মিথ্যা মামলা’ প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত এ্যাসরোটেক্স গ্রুপের চাকরিচ্যুত কর্মচারীরা। আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।

শ্রমিকদের অভিযোগ, দুই মাস আগে ফ্যাক্টরির ভেতরে প্রচলিত নিয়মকানুন হঠাৎ পরিবর্তন করা হলে তাঁরা প্রতিবাদ করেন। আগে নাশতার সময় ছিল ১৫ মিনিট, তা কমিয়ে ১২ মিনিট করা হয়। দুপুরের খাবারের সময়ও পরিবর্তন করা হয়। এ ছাড়া নামাজের জন্য দেওয়া বিরতি বাতিল করা হয়। এর প্রতিবাদ করায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ২২০ জন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করে এবং ৩০ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া শ্রমিক মো. রাসেল বলেন, ‘দুই মাস যাবৎ কাজ নেই, সংসার চালাতে পারছি না। জিএম আওলাদ হোসেনের কারণে আজ আমাদের এই অবস্থা।’

শ্রমিক মো. নাজিমউদ্দীন বলেন, ‘গত ২ আগস্ট আমরা আন্দোলন করি। সেদিন যারা ছুটিতে ছিল, সাসপেন্ড ছিল বা অনুপস্থিত ছিল, তাদেরও সাময়িক চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।’

আরেক শ্রমিক আক্তার নেসা বলেন, ‘এই কোম্পানিতে ১৪ বছর কাজ করেছি। সেদিন অসুস্থ থাকার কারণে আমি ছুটিতে ছিলাম, তবু আমাকে বরখাস্ত করা হয়। এখন চাকরি চলে যাওয়ার কারণে চিকিৎসার খরচও চালাতে পারছি না।’

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া শ্রমিকেরা বলেন, তাঁদের দুটি দাবি—শ্রমিকদের নামে দেওয়া মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং চাকরিচ্যুত ২২০ জনকে পুনরায় কাজে বহাল রাখতে হবে।

