স্ত্রী-সন্তানসহ কাজী জাফর উল্যাহর আয়কর বিবরণী সিআইডিকে দিতে নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কাজী জাফর উল্যাহ । ফাইল ছবি
কাজী জাফর উল্যাহ । ফাইল ছবি

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফর উল্যাহ, তাঁর স্ত্রী নীলুফার জাফর উল্যাহ, দুই ছেলে কাজী ওমর ফারুক ও কাজী রায়হান জাফর এবং মেয়ে আনুস্কা মেহরীন জাফরের আয়কর নথি বিবরণীর কপি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) সরবরাহের জন্য কর বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ আজ মঙ্গলবার এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন।

সিআইডির আবেদনের ওপর আজ শুনানি শেষে ঢাকার কর অঞ্চল-৮-কে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে কাজী জাফর উল্যাহ এবং তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের আয়কর নথি বিবরণীর কপি সরবরাহ চেয়ে আবেদন করেন সিআইডি পুলিশের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের এসআই দীপ্তা রায়।

আবেদনে বলা হয়, কাজী জাফর উল্লাহ এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রতারণা, জাল-জালিয়াতি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে মানি লন্ডারিং অপরাধ সংঘটন করে বিপুল পরিমাণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন। এ ছাড়া জাফর উল্লাহ এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে ব্রিটিশ ভার্জিনিয়া আইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, দুবাইসহ বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

অনুসন্ধানের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের স্বার্থে অভিযুক্তের ২০০৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত আয়কর নথি বিবরণী ও এর সঙ্গে থাকা আনুষঙ্গিক কাগজপত্র একান্ত আবশ্যক।

গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ১৮ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গুলশানের বাসা থেকে জাফর উল্যাহকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর পল্টন থানায় করা এক মামলায় তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।

সাবেক মেয়র আইভী আরও ৫ মামলায় গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী। ফাইল ছবি
ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী। ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জের সাবেক মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভীকে আরও পাঁচ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। এর মধ্যে ফতুল্লা থানায় চারটি হত্যা মামলা এবং সদর থানায় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার একটি মামলা রয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সেলিনা খাতুনের আদালতে সদর থানায় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে একটি এবং অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফতুল্লা মাইমুনা আকতার মনির আদালতে ফতুল্লার চারটি হত্যা মামলার শুনানি হয়।

আদালতে আইভীর অনুপস্থিতিতে মামলার শুনানির পর তাঁর আইনজীবী আওলাদ হোসেন বলেন, ‘যে পাঁচ মামলায় শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানো হচ্ছে, সেসব মামলার এজাহারে আইভীর নাম নেই। তাঁর জামিন বিলম্ব করার জন্য নতুন করে মামলাগুলো সাজানো হয়েছে। আমরা এই শ্যোন অ্যারেস্টের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করব।’  

এর আগে গত ৯ মে সেলিনা হায়াৎ আইভীকে তাঁর নিজ বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া পাঁচটি মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন দেওয়া হলেও পরে জামিন স্থগিত করা হয়।

ধুনটে বিস্ফোরক মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

ধুনট (বগুড়া) সংবাদদাতা
গ্রেপ্তার বেলাল হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্রেপ্তার বেলাল হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার ধুনট উপজেলা যুবলীগের ত্রাণবিষয়ক সম্পাদক বেলাল হোসেনকে (৪৫) জেলহাজতে নেওয়া হয়েছে। বগুড়া-৫ (ধুনট-শেরপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মোহাম্মদ সিরাজের গাড়িবহরে হামলা ও ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় বেলাল হোসেনকে তাঁর গোসাইবাড়ী বাজারের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেলাল গোসাইবাড়ী ইউনিয়নের পূর্ব গুয়াডহরী গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে নির্বাচনে বগুড়া-৫ (শেরপুর-ধুনট) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ। ওই নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দের পর গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ ১১ ডিসেম্বর দুপুরে গণসংযোগ ও প্রচারণা চালাতে শতাধিক মোটরসাইকেল ও চারটি গাড়ি নিয়ে ধুনট উপজেলা শহরে হোটেল আল আরাফাতের সামনে আসেন। এ সময় খবর পেয়ে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হাবিবর রহমানের কর্মী-সমর্থকেরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিএনপির প্রার্থী জি এম সিরাজের গাড়ির বহরে হামলা চালিয়ে তাঁর দুটি জিপ ও দুটি মাইক্রোবাসসহ ১০টি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। পরে হামলাকারীরা মোটরসাইকেলগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে। হামলায় জি এম সিরাজসহ ১০-১৫ জন নেতা-কর্মী আহত হন। এই ঘটনায় উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম শাহিন বাদী হয়ে গত বছরের ৮ অক্টোবর ককটেল বিস্ফোরণ, হামলা, ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় বগুড়া-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবর রহমান ও তাঁর ছেলে আসিফ ইকবাল সনিসহ আওয়ামী লীগের ৪৬ নেতা-কর্মীকে আসামি করা হয়। এই মামলায় বেলাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম বলেন, ককটেল বিস্ফোরণ ও হামলার ঘটনার তদন্তে আটক বেলাল হোসেনের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই কারণে তাঁকে ওই মামলার অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ দুজনের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় পৃথক দুটি স্থানে অন্তঃসত্ত্বা এক নারী ও এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে পৌর শহরের দক্ষিণ বাজার এলাকা ও নয়াবিল ইউনিয়নের দক্ষিণ সিধুলী গ্রাম থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে দক্ষিণ বাজার এলাকার একটি ঘর থেকে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ মুক্তা মীমের (২০) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের সদস্যদের দাবি, রাত ১১টার দিকে স্বামী শাকিল নাঈমের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলছিলেন মীম। পরে ডাকাডাকিতে সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে তাঁকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে আজ ভোরে উপজেলার নয়াবিল ইউনিয়নের দক্ষিণ সিধুলীতে আব্দুল হামিদ (২৫) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। স্বজনেরা জানান, রাতে খাবার খেয়ে ঘুমাতে যান হামিদ। আজ ভোরে ঘরে তাঁর ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়।

নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বলেন, দুটি ঘটনায় প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার ইঙ্গিত মিলেছে। তবে তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করা হবে। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জে পুলিশের সামনে ছাত্রলীগ-যুবলীগের মিছিল, এসআই ক্লোজড

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ইমামগঞ্জ বাজার এলাকায় মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইমামগঞ্জ বাজার এলাকায় মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পুলিশের সামনেই নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ব্যানারে মিছিল হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের ইমামগঞ্জ বাজার এলাকায় মিছিলটি হয়। এই ঘটনায় সিরাজদিখান থানার এসআই কামরুজ্জামান সিকদারকে প্রত্যাহার (ক্লোজড) করা হয়েছে। তাঁকে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকাল ৯টার দিকে ইমামগঞ্জ বাজারে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম লিটুর নেতৃত্বে অর্ধশত নেতা-কর্মী মিছিল বের করেন। প্রায় ২০ মিনিট মিছিল শেষে নেতা-কর্মীরা সেখান থেকে সরে পড়েন। মিছিলটি ইমামগঞ্জ বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করার সময় সেখানে টহলরত পুলিশের গাড়ি দেখা গেছে।

সিরাজদিখান থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, মিছিল চলাকালে পুলিশের একটি টহল গাড়ি যাচ্ছিল। পুলিশ কর্মকর্তা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মিছিলের লোকজন পালিয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় এক এসআইকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়েছে।

