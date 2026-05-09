বসতঘরে আগুনে দম্পতির মৃত্যু

দোহার (ঢাকা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৯ মে ২০২৬, ১৭: ২৩
আগুনে পুড়ে যাওয়া বসতঘর থেকে উদ্ধার করা হয় স্বামী-স্ত্রীর মরদেহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার দোহার উপজেলার বিলাসপুর-রাধানগর এলাকায় এক বসতবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে সালাম শিকদার (৫৫) ও নাসিমা বেগম (৪৫) দম্পতির মৃত্যু হয়েছে। তবে আগুনের ভয়াল থাবা থেকে প্রাণে বেঁচে গেছে তাঁদের দুই মেয়ে ও এক নাতি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার গভীর রাতে সালাম শিকদারের বসতঘরে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় পরিবারের পাঁচ সদস্য ঘরের ভেতরে আটকা পড়েন। পরে জানালা ভেঙে দুই মেয়ে ও নাতিকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান সালাম শিকদার ও তাঁর স্ত্রী নাসিমা বেগম।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং দোহার থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত ১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ঘরের ভেতর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার তামিম হাওলাদার বলেন, ‘আগুন দ্রুত ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ পাওয়ার সাত মিনিটের মধ্যে আমাদের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।’

নিহত দম্পতির মেয়ে জান্নাতুল অভিযোগ করে বলেন, ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। পরিকল্পিতভাবে তালা লাগিয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে।

তবে দোহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত। এই ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন দোহার উপজেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মাইদুল ইসলাম।

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

