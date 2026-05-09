Ajker Patrika
ঢাকা

১১৩ বছরের কেসিদে ইনস্টিটিউটের সভাপতি নাসির ও সম্পাদক জামাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
মো. নাসির উদ্দিন চৌধুরী ( বামে ) ও মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন ( ডানে )। ছবি: সংগৃহীত

১১৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক, বিনোদন ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কেসিদে ইনস্টিটিউটের (অফিসার্স ক্লাব) তিন বছর মেয়াদি নির্বাহী পরিষদের ১৫ সদস্যের কমিটিতে মো. নাসির উদ্দিন চৌধুরী সভাপতি ও মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

২ মে ক্লাবের নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে থেকে ১৫ জন সদস্য নির্বাচিত হন। ক্লাবটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, ৭ মে নির্বাচিত সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ১০টি সম্পাদকীয় পদ এবং পাঁচজন নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

কমিটিতে স্বদেশ শর্মা সহসভাপতি, উদয় শংকর সেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সৈয়দ মো. এরশাদ আলম সাংগঠনিক সম্পাদক, মোহাম্মদ আলী সংস্কৃতি ও বিনোদন সম্পাদক, রিয়াজ উদ্দিন আহাম্মদ অর্থ সম্পাদক, নিউটন বড়ুয়া ক্রীড়া সম্পাদক, মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক এবং মো. আমির হোসেন সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। অন্যদিকে মো. আবুল হাশেম, মো. কামাল হোসেন, মো. খোরশেদ আলম এবং মো. আক্তার হোসেন নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

১৯১৩ সালে চট্টগ্রামের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার প্রয়াত কে. সি. দে. এই ইনস্টিটিউট (অফিসার্স ক্লাব) প্রতিষ্ঠা করেন।

