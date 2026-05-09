১১৩ বছরের কেসিদে ইনস্টিটিউটের সভাপতি নাসির ও সম্পাদক জামাল

১১৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক, বিনোদন ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কেসিদে ইনস্টিটিউটের (অফিসার্স ক্লাব) তিন বছর মেয়াদি নির্বাহী পরিষদের ১৫ সদস্যের কমিটিতে মো. নাসির উদ্দিন চৌধুরী সভাপতি ও মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
২ মে ক্লাবের নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে থেকে ১৫ জন সদস্য নির্বাচিত হন। ক্লাবটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, ৭ মে নির্বাচিত সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ১০টি সম্পাদকীয় পদ এবং পাঁচজন নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।
কমিটিতে স্বদেশ শর্মা সহসভাপতি, উদয় শংকর সেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সৈয়দ মো. এরশাদ আলম সাংগঠনিক সম্পাদক, মোহাম্মদ আলী সংস্কৃতি ও বিনোদন সম্পাদক, রিয়াজ উদ্দিন আহাম্মদ অর্থ সম্পাদক, নিউটন বড়ুয়া ক্রীড়া সম্পাদক, মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক এবং মো. আমির হোসেন সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। অন্যদিকে মো. আবুল হাশেম, মো. কামাল হোসেন, মো. খোরশেদ আলম এবং মো. আক্তার হোসেন নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।
১৯১৩ সালে চট্টগ্রামের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার প্রয়াত কে. সি. দে. এই ইনস্টিটিউট (অফিসার্স ক্লাব) প্রতিষ্ঠা করেন।
সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, ‘খাল খননের কাজে দুর্নীতি হলে যে দুর্নীতি করবেন, তাঁর বিরুদ্ধে এবং পিআইওর নামে দুর্নীতির মামলা করা হবে বলে। এ কারণে মামলা করা হবে যে এটা তাঁর ডিউটি। এখানে যেন দুর্নীতি না হয়, এটা নিশ্চিত করা তাঁর দায়িত্ব। প্রতিদিন খাল খননের কাজে কতজন কাজ করলেন, আর কতজন বিল নিলেন, এটার সঠিক হিসাব১৩ মিনিট আগে
বগুড়ায় পুকুর থেকে নবজাতকের গলাকাটা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় শিশুটির মা ও সৎবাবাকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন বগুড়া সদরের শেখেরকোলা ইউনিয়নের তেলিহারা উত্তরপাড়া গ্রামের দুলাল হোসেন (২৬) ও তাঁর স্ত্রী নিপা বেগম (২০)। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের আটক করা হয়। এর আগে সকালে গ্রামের একটি পুকুরের কচুরিপানার...১৫ মিনিট আগে
মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) হাতে আটক ১৪ জেলেকে উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার বিকেলে তাঁদের ফেরত আনার তথ্য জানিয়েছেন বিজিবি টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হানিফুর রহমান ভূঁইয়া।২০ মিনিট আগে
দেশের কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় বুলু পাঠান আর নেই। গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ছোট ভাই শরীফুজ্জোহা রিপন পাঠান মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।৪১ মিনিট আগে