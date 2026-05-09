Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৯ মে ২০২৬, ০৯: ৫২
গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার রাউৎকোনা গ্রামে একই পরিবারের শিশুসহ পাঁচজনকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে কাপাসিয়া সদর উপজেলার সদর ইউনিয়নের রাউৎকোনা গ্রামের মনির হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাজীপুর পুলিশ সুপার মো. শরিফ উদ্দীন।

তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন মা-বাবা ও তাঁদের তিন শিশুকন্যা। তিন শিশুর মরদেহ বসতঘরের মেঝে থেকে, বাবার মরদেহ খাটের ওপর এবং মায়ের মরদেহ জানালার সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

গাজীপুরের পুলিশ সুপার মো. শরিফ উদ্দীন বিষয়টি নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পাঁচজনকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাপাসিয়া থানা-পুলিশের কয়েকটি দল কাজ শুরু করেছে। এর বেশি আপাতত কিছু বলতে পারছি না।’

