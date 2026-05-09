গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার রাউৎকোনা গ্রামে একই পরিবারের শিশুসহ পাঁচজনকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে কাপাসিয়া সদর উপজেলার সদর ইউনিয়নের রাউৎকোনা গ্রামের মনির হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাজীপুর পুলিশ সুপার মো. শরিফ উদ্দীন।
তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন মা-বাবা ও তাঁদের তিন শিশুকন্যা। তিন শিশুর মরদেহ বসতঘরের মেঝে থেকে, বাবার মরদেহ খাটের ওপর এবং মায়ের মরদেহ জানালার সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।
গাজীপুরের পুলিশ সুপার মো. শরিফ উদ্দীন বিষয়টি নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পাঁচজনকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাপাসিয়া থানা-পুলিশের কয়েকটি দল কাজ শুরু করেছে। এর বেশি আপাতত কিছু বলতে পারছি না।’
৫০ বছর বয়সী গোলজার হোসেন দুই দশক ধরে ধানখেতে মাছ চাষ করছেন। স্থানীয়রা তাঁকে ‘ধানখেতে মাছ চাষের গুরু’ বলেই চেনেন। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে গ্রামের অনেক কৃষক এখন ধানের পাশাপাশি মাছ চাষ করে বাড়তি আয় করছেন।১৯ মিনিট আগে
হাসপাতালের ভবন নতুন, আধুনিক সব যন্ত্রপাতি এবং ১০টি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ)। তবে জনবলের অভাবে এসবের কোনোটাই কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এতে সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। আর দূরের হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছে অনেকে। এই চিত্র মাদারীপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের।১ ঘণ্টা আগে
সুনামগঞ্জের করচার হাওর এলাকায় স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ধানের মুইট (আঁটি) নৌকা থেকে তীরে তুলছিলেন ষাটোর্ধ্ব কৃষক নিবারণ দেবনাথ। তিনি বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পলাশ ইউনিয়নের আদুখালি গ্রামের বাসিন্দা। এবার তিনি বোরো জমি আবাদ করেছেন ২০ খানি (৩০ শতকে এক খানি)। এর মধ্যে ৭ খানি জমি পানিতে তলিয়ে নষ্ট হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
মাদারীপুরের আকাশে হঠাৎ দেখা মিলেছে রহস্যময় আলোকরশ্মির। এ ঘটনাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার (৮ মে) সন্ধ্যার পর শহরের জজকোর্ট এলাকা, মোস্তফাপুর, শিবচরসহ বিভিন্ন স্থানের মানুষ আকাশে এ আলোকরশ্মি দেখতে পান।২ ঘণ্টা আগে