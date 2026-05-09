পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার বিএনপি নেতা আব্দুল্লাহ আল রায়হান। ছবি: সংগৃহীত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলায় এক পুলিশ সদস্যকে মারধরের মামলায় বিএনপি নেতা আব্দুল্লাহ আল রায়হানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে ঢাকার উত্তরা পশ্চিম থানার ৫ নম্বর সেক্টর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও গোমস্তাপুর থানা-পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গত ২৬ এপ্রিল গোমস্তাপুর উপজেলার খয়রাবাদ এলাকায় মেসার্স রায়হান ফিলিং স্টেশনে পুলিশকে মারধরের এই ঘটনা ঘটে। নাচোল থানায় কর্মরত কনস্টেবল শওকত হোসেন একটি গাড়ির জন্য ইঞ্জিন অয়েল (মবিল) কিনতে ওই ফিলিং স্টেশনে যান। এ সময় আব্দুল্লাহ আল রায়হান তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে রায়হান ওই পুলিশ সদস্যকে মারধর করেন।

আব্দুল্লাহ আল রায়হান গোমস্তাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি। তিনি গোমস্তাপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আশরাফ হোসেন আলিমের ছেলে।

এই ঘটনায় কনস্টেবল শওকত হোসেন বাদী হয়ে গোমস্তাপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ঘটনার দিনই ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজারসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ এন এম ওয়াসিম ফিরোজ বলেন, এই মামলায় এখন পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে আব্দুল্লাহ আল রায়হানকে আদালতে হাজির করা হয়েছে।

