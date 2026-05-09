মুন্সীগঞ্জ

কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় বুলু পাঠানের মৃত্যু

টঙ্গিবাড়ী (মুন্সিগঞ্জ) প্রতিনিধি
বুলু পাঠান। ছবি: সংগৃহীত

দেশের কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় বুলু পাঠান আর নেই। গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ছোট ভাই শরীফুজ্জোহা রিপন পাঠান মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।

বুলু পাঠান মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার ধীপুর ইউনিয়নের মটুকপুর গ্রামের পাঠান বাড়ির নূরুল হুদা পাঠানের ছেলে। তাঁর দাদা জুলফিকার আলী পাঠান ধীপুর ইউনিয়ন পরিষদের দুবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন।

বাংলাদেশের হকি অঙ্গনে বুলু পাঠান ছিলেন এক পরিচিত ও জনপ্রিয় নাম। মাঠে তাঁর দুর্বার গতি, দক্ষ স্টিকওয়ার্ক এবং আক্রমণভাগে অসাধারণ নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করত। বিশেষ করে আবাহনী ক্রীড়া চক্রের হয়ে খেলাকালে তিনি সমর্থকদের প্রিয় খেলোয়াড়ে পরিণত হন। দেশের হকি লিগে প্রথম হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্বও রয়েছে তাঁর।

যদিও তাঁর পৈতৃক নিবাস টঙ্গিবাড়ীতে, তবে বেড়ে ওঠা ফরিদপুরে। ছোটবেলা থেকে খেলাধুলার পরিবেশে বেড়ে ওঠেন তিনি। বড় ভাই আলাল পাঠানের অনুপ্রেরণায় হকিতে পথচলা শুরু করেন বুলু পাঠান। তাঁর ছোট ভাই মিলু পাঠানও ঢাকার ওয়ারী ক্লাবের হয়ে খেলেছেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ঢাকার হকি লিগে নিয়মিত খেলেছেন বুলু পাঠান। তিনি প্রথমে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে শহীদ স্মৃতি টুর্নামেন্টে অংশ নেন। পরে আবাহনী ক্রীড়া চক্রের অন্যতম কৃতী স্ট্রাইকার হিসেবে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে মটুকপুর পল্লি উন্নয়ন সমাজসেবা সংঘ ও টঙ্গিবাড়ী প্রেসক্লাব।

