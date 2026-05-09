Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

লন্ডনে আবারও কাউন্সিলর নির্বাচিত জগন্নাথপুরের মেয়ে অজন্তা

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি
লন্ডনে আবারও কাউন্সিলর নির্বাচিত জগন্নাথপুরের মেয়ে অজন্তা
সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরের মেয়ে অজান্তা দেব রায়। ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার মেয়ে অজান্তা দেব রায় লন্ডনের বাকিং অ্যান্ড ডেগেনহামে আবারও কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে ৭ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন।

এর আগে ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে প্রথমবারের মতো একজন বাঙালি হিসেবে তিনি কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি জগন্নাথপুর উপজেলার পাইলগাঁও ইউনিয়নের ঐয়ারদাস গ্রামের শিক্ষানুরাগী সমাজকর্মী জ্যোতির্ময় দেব রায় ও গৃহিণী রমা রানী দেবের জ্যেষ্ঠ মেয়ে।

অজান্তা দেব রায়ের পারিবারিক ও রাজনৈতিক সূত্র বলেছে, তিনি দেশে থাকা অবস্থায় ২০০১ সালে জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। সিলেট মুরারি চাঁদ কলেজের শিক্ষার্থী থাকাকালে ভারতের বেঙ্গালুরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন তিনি। সেখান থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর ২০১১ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান এবং লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অব চেস্টারশায়ার থেকে এমবিএ ও লন্ডনের সোয়াস থেকে পলিটিক্স রাইটস অ্যান্ড জাস্টিস বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

লন্ডনে লেখাপড়ার পাশাপাশি মানবাধিকার কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন অজন্তা। একপর্যায়ে লেবার পার্টির মূলধারার রাজনীতিতে সক্রিয় হন তিনি। শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত ভিলেজ ওয়ার্ড এলাকায় দুইজন কাউন্সিলরের মৃত্যুতে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুই শূন্য পদের একটিতে অজান্তা দেব রায় কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ৭ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে তিনি বিপুল ভোটে আবারও কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। দাম্পত্য জীবনে তিনি ২ সন্তানের জননী।

অজান্তা দেব রায়ের বাবা জ্যোতির্ময় দেব রায় বলেন, ‘আমার মেয়ে আগামী ৫ বছরের জন্য লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ায় আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। সে যেন সততা দক্ষতা ও আন্তরিকতা দিয়ে ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে সে জন্য সবার কাছে দোয়া ও আশীর্বাদ প্রার্থী।’

বিষয়:

লন্ডনসুনামগঞ্জকাউন্সিলরসিলেট বিভাগজগন্নাথপুরনির্বাচনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

আনসার কর্মকর্তার চোখ থেঁতলে দিলেন হকারেরা, আহত আরও ৫

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা কতটুকু, প্রবেশের নিয়ম কী

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

সম্পর্কিত

‘এভাবে হাসলে হবে না, একেবারে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব’

‘এভাবে হাসলে হবে না, একেবারে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব’

বগুড়ায় নবজাতকের গলাকটা লাশ উদ্ধার, মা ও সৎবাবা আটক

বগুড়ায় নবজাতকের গলাকটা লাশ উদ্ধার, মা ও সৎবাবা আটক

আরাকান আর্মির হাতে আটক ১৪ জেলেকে ফিরিয়ে আনল বিজিবি

আরাকান আর্মির হাতে আটক ১৪ জেলেকে ফিরিয়ে আনল বিজিবি

কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় বুলু পাঠানের মৃত্যু

কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় বুলু পাঠানের মৃত্যু