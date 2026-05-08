Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ মে ২০২৬, ২৩: ৪২
হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো
জ্বালানি সরবরাহে বিশ্বের অন্যতম পথ হরমুজ প্রণালি। ছবি: সংগৃহীত

হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের ওপর কোনো ধরনের ট্রানজিট ফি আরোপের বিরোধিতা করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উপসাগরীয় আরব দেশও জাতিসংঘে একযোগে ইরানের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাপ বাড়িয়েছে। তারা বলছে, বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমদ্রপথ হরমুজ প্রণালিতে অবাধ নৌ চলাচল নিশ্চিত করতে হবে।

জাতিসংঘে উপসাগরীয় দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ খসড়া প্রস্তাব নিয়ে নিউইয়র্কে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে জাতিসংঘে আরব আমিরাতের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আবুশাহাব বলেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়া জাহাজের ওপর কোনো ধরনের ফি চাপানো গ্রহণযোগ্য নয়। আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথকে চাঁদাবাজির আওতায় আনা যাবে না।

আবুশাহাব অভিযোগ করেন, হরমুজ প্রণালিতে মাইন পেতে রেখেছে ইরান এবং জাহাজ চলাচলের ওপর কর আরোপের চেষ্টা করছে। এ ছাড়া হরমুজ প্রণালিতে ইরানের হুমকি ও হামলা অব্যাহত রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

খসড়া প্রস্তাবে প্রণালি থেকে মাইন অপসারণের আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে খাদ্য, ত্রাণ ও সার পরিবহনের জন্য একটি মানবিক করিডর চালুর বিষয়ও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আবুশাহাব বলেন, হরমুজ প্রণালিতে কোনো ধরনের অস্থিতিশীলতা বৈশ্বিক খাদ্যনিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

জাতিসংঘে বাহরাইনের প্রতিনিধি জামাল ফারেস আল রোওয়াই বলেন, হরমুজ প্রণালি আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য নিরাপদ ও উন্মুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি।

কাতারের প্রতিনিধি আলিয়া আহমেদ বিন সাইফ আল থানি সতর্ক করে বলেন, প্রণালি বন্ধ হলে জ্বালানি খাত ও বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বে। এ ছাড়া সৌদি আরবের প্রতিনিধি আবদুলআজিজ আলওয়াসিল মত দিয়েছেন, হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে গেলে মানবিক সংকট তৈরি হতে পারে। কারণ, এটি বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান ধমনি।

এদিকে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মাইক ওয়াল্টজ বলেছেন, হরমুজ প্রণালিতে ইরানের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক নৌ চলাচলের স্বাধীনতার জন্য হুমকি। তিনি ইরানকে মাইন অপসারণ, জাহাজ চলাচলে হুমকি বন্ধ ও ট্রানজিট কর আরোপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

এর আগে ওয়াল্টজ জানান, যুক্তরাষ্ট্র ও উপসাগরীয় দেশগুলো জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি খসড়া প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছে। তবে গত মাসে রাশিয়া ও চীন ওয়াশিংটনের আনা একটি প্রস্তাব আটকে দিয়েছিল।

বিষয়:

করইরানসৌদি আরবআরব আমিরাতহরমুজ প্রণালি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু প্রায় নিশ্চিত, পেতে পারেন দুই ডেপুটি

সড়কে এআই ক্যামেরা, আইন ভাঙলেই মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

‘অনলাইন জুয়ায় আনেন প্রিন্সিপাল অফিসার’, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সম্পর্কিত

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

জীবনের সেরা ভ্রমণে ছিলেন মার্কিন চিকিৎসক, ঝামেলা করল হান্টাভাইরাস

জীবনের সেরা ভ্রমণে ছিলেন মার্কিন চিকিৎসক, ঝামেলা করল হান্টাভাইরাস

চলমান যুদ্ধে ইরানকে গোপনে সহযোগিতা দিতে চেয়েছিল রাশিয়া

চলমান যুদ্ধে ইরানকে গোপনে সহযোগিতা দিতে চেয়েছিল রাশিয়া