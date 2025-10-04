Ajker Patrika
ঢাকা শহরে ‘নবীজির ঘর ও খাবারের’ প্রদর্শনী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ৫৪
আজ শনিবার ধানমন্ডির মসজিদ-উত-তাকওয়া আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে মহানবীর ব্যবহৃত বিভিন্ন তৈজসপত্র, পছন্দের খাবার ও উম্মুল মুমিনানদের ঘর। ছবি: হাসান রাজা
আজ শনিবার ধানমন্ডির মসজিদ-উত-তাকওয়া আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে মহানবীর ব্যবহৃত বিভিন্ন তৈজসপত্র, পছন্দের খাবার ও উম্মুল মুমিনানদের ঘর। ছবি: হাসান রাজা

ঢাকা শহরে নবীজির ঘর ও প্রাচীন মসজিদের অবয়ব! এমনই অকল্পনীয় একটি সিরাত উৎসবের আয়োজন করেছে ধানমন্ডির মসজিদ-উত-তাকওয়া। আজ শনিবার আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে মহানবীর ব্যবহৃত বিভিন্ন তৈজসপত্র, পছন্দের খাবার ও উম্মুল মুমিনানদের ঘর।

এই সিরাত উৎসবে শৈল্পিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ১৪০০ বছর আগের মদিনার পরিবেশ। নবীজির (সা.) পবিত্র ঘর এবং মদিনার প্রাচীন মসজিদের অবয়বসহ আরও অনেক কিছু। বাংলাদেশে এমন হৃদয়গ্রাহী সিরাত আয়োজন এটিই প্রথম। এটি কেবল একটি প্রদর্শনী নয়, বরং নবীজির জীবনবোধকে গভীরভাবে অনুভব করার এক বিরল সুযোগ।

বিস্তারিত দেখুন ছবিতে:

WhatsApp Image 2025-10-04 at 7.09.15 PM (1)

WhatsApp Image 2025-10-04 at 7.09.15 PM

WhatsApp Image 2025-10-04 at 7.09.13 PM

WhatsApp Image 2025-10-04 at 7.09.09 PM

WhatsApp Image 2025-10-04 at 7.09.06 PM

WhatsApp Image 2025-10-04 at 7.09.04 PM

WhatsApp Image 2025-10-04 at 7.09.00 PM

WhatsApp Image 2025-10-04 at 7.08.59 PM

WhatsApp Image 2025-10-04 at 7.08.58 PM

WhatsApp Image 2025-10-04 at 7.08.57 PM

বিষয়:

মসজিদঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাউৎসব
২০২৬ সালের রমজানের সম্ভাব্য তারিখ জানালেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

সৌদি আরবে অভূতপূর্ব কমেডি শো, যৌনতা-ট্রান্সজেন্ডার কোনো কিছুই আটকাচ্ছে না

যৌনকর্মীকে হোটেলে ডেকে ছিনতাই, সিঙ্গাপুরে দুই ভারতীয়কে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে গুলতেকিন খানের পোস্ট, কেন এত আলোচনা

