মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ৫৩
মোহাম্মদপুরের বসিলা এলাকার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে ‘সমন্বয়ক’ পরিচয় দিয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে সাইফুল ইসলাম রাব্বিসহ (ডান থেকে দ্বিতীয় জন) পাঁচজনকে আটক করে সেনাবাহিনী। ছবি: আজকের পত্রিকা
‎রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বছিলা এলাকার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে চাঁদা দাবির অভিযোগে পাঁচজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। গতকাল রোববার রাতে বছিলা হাউজিং সিটি এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে মোহাম্মদপুর থানায় দেওয়া হয়।

আটককৃতরা হলেন সাইফুল ইসলাম রাব্বি (২৮), হাসিবুর রহমান ফরহাদ (৩১), আবদুর রহমান মানিক (৩৭), আবু সুফিয়ান (২৯) ও মো. শাহিন (৩৮)।

তাঁদের আটকের বিষয়টি আজ সোমবার সকালে আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক।

তাঁদের মধ্যে রাব্বিকে এর আগে ‎ধানমন্ডি এলাকায় ‘মব’ তৈরি করে চাঁদা দাবি করার অভিযোগে আটক করে ধানমন্ডি মডেল থানায় নেওয়া হয়েছিল। সে সময় রাব্বিকে থানা থেকে মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা হান্নান মাসউদ।

‎পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রোববার সন্ধ্যায় সেফ হাসপাতাল নামের একটি ক্লিনিকে শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ‘সমন্বয়ক’ পরিচয়ে কয়েকজন উত্তেজনা তৈরি করে এবং হাসপাতালের মালিকের কাছে চাঁদা দাবি করে। হাসপাতালের মালিক ফোন করলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পাঁচজনকে আটক করেন। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় চাঁদাবাজির অভিযোগ দায়ের করেন হাসপাতালের মালিক। ‎

‎পুলিশ জানায়, আটক সাইফুল ইসলাম রাব্বি মোহাম্মদপুর থানায় একটি চাঁদাবাজি মামলার চার নম্বর আসামি। দীর্ঘদিন তিনি পলাতক ছিলেন। সাইফুল ইসলাম রাব্বি মোহাম্মদপুর থানার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক ছিলেন। এরপর তাঁকে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি থেকে বহিষ্কার করা হয়। ‎

‎এ বিষয়ে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক বলেন, ‘চাঁদাবাজির ঘটনায় পাঁচজনকে আটক করে আমাদের কাছে সেনাবাহিনী হস্তান্তর করেছে। তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ দিয়েছেন একটি হাসপাতালের মালিক। আমরা সেটি যাচাই করে চাঁদাবাজির মামলা নেব। আটকদের মধ্যে রাব্বি নামে একজনের বিরুদ্ধে আমাদের থানায় আগের চাঁদাবাজির মামলা রয়েছে।’ ‎

গত ১৯ মে রাতে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগের দোসর আখ্যা দিয়ে হাক্কানী পাবলিশার্সের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফার বাসা ঘেরাও করে উত্তেজিত জনতা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা। জোর করে বাসার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন তাঁরা। ৯৯৯-এ কল করে পরিস্থিতি জানিয়ে অভিযোগ করার পর ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। গোলাম মোস্তফাকে গ্রেপ্তারে চাপ ও পুলিশের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন উপস্থিত কয়েকজন। এ ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মোহাম্মদপুর থানার তৎকালীন সমন্বয়ক সাইফুল ইসলাম রাব্বিসহ কয়েকজনকে হেফাজতে নেয় ধানমন্ডি থানা-পুলিশ। পরদিন ধানমন্ডি থানায় উপস্থিত হয়ে মুচলেকা দিয়ে সাইফুল ইসলাম রাব্বিসহ অন্যদের ছাড়িয়ে আনেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল হান্নান মাসউদ।

বিষয়:

মোহাম্মদপুরঢাকা জেলাপুলিশঅপরাধরাজধানীঢাকা বিভাগঅভিযোগচাঁদাবাজিবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনএনসিপি
