ডেমরায় মাদ্রাসাছাত্রকে ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেপ্তার যুবক কারাগারে

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর ডেমরায় ১১ বছর বয়সের মাদ্রাসার এক ছাত্রকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত সাগর মিয়াকে এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
আজ শনিবার বিকেলে ওই ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত।
কারাবন্দী সাগর মিয়া শেরপুরের নালিতাবাড়ী থানার দক্ষিণ কুরনগর গ্রামের মৃত নুর ইসলাম মিয়ার ছেলে। ডেমরার বকুলতলায় মাইন উদ্দিন হাজীর বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তিনি।
পুলিশ ও ভুক্তভোগীর পরিবার জানায়, গত বুধবার দুপুরে মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে ওই শিশুকে মোবাইল ফোনে কার্টুন দেখানোর প্রলোভন দেখান সাগর মিয়া (২৭)। পরে কৌশলে তাকে ডেমরার করিম কলোনির এক পরিত্যক্ত ভবনে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন।
এ সময় ভুক্তভোগী চিৎকার ও ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে গিয়ে রাতে পরিবারের কাছে ঘটনা খুলে বলে। পরে তার বাবা মো. মোজাম্মেল স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে অভিযুক্তের খোঁজ করেন। একপর্যায়ে গতকাল শুক্রবার রাতে পূর্ব বক্সনগরে স্থানীয়রা সাগর মিয়ার খোঁজ পেয়ে তাঁকে আটক করে পুলিশে দেয়। পরে রাত সাড়ে ১২টার দিকে ডেমরা থানায় সাগরের বিরুদ্ধে মামলা করেন মো. মোজাম্মেল।
এ বিষয়ে ডেমরা থানার ওসি (তদন্ত) মোহাম্মদ মুরাদ হাসান জানান, সাগর মিয়াকে আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে। শিশুটির জবানবন্দি ও প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
রাজধানীর ডেমরায় ১১ বছর বয়সের মাদ্রাসার এক ছাত্রকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত সাগর মিয়াকে এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
আজ শনিবার বিকেলে ওই ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত।
কারাবন্দী সাগর মিয়া শেরপুরের নালিতাবাড়ী থানার দক্ষিণ কুরনগর গ্রামের মৃত নুর ইসলাম মিয়ার ছেলে। ডেমরার বকুলতলায় মাইন উদ্দিন হাজীর বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তিনি।
পুলিশ ও ভুক্তভোগীর পরিবার জানায়, গত বুধবার দুপুরে মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে ওই শিশুকে মোবাইল ফোনে কার্টুন দেখানোর প্রলোভন দেখান সাগর মিয়া (২৭)। পরে কৌশলে তাকে ডেমরার করিম কলোনির এক পরিত্যক্ত ভবনে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন।
এ সময় ভুক্তভোগী চিৎকার ও ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে গিয়ে রাতে পরিবারের কাছে ঘটনা খুলে বলে। পরে তার বাবা মো. মোজাম্মেল স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে অভিযুক্তের খোঁজ করেন। একপর্যায়ে গতকাল শুক্রবার রাতে পূর্ব বক্সনগরে স্থানীয়রা সাগর মিয়ার খোঁজ পেয়ে তাঁকে আটক করে পুলিশে দেয়। পরে রাত সাড়ে ১২টার দিকে ডেমরা থানায় সাগরের বিরুদ্ধে মামলা করেন মো. মোজাম্মেল।
এ বিষয়ে ডেমরা থানার ওসি (তদন্ত) মোহাম্মদ মুরাদ হাসান জানান, সাগর মিয়াকে আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে। শিশুটির জবানবন্দি ও প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
গতকাল দুপুরে প্রায় ১৬০ জন বরযাত্রী নিয়ে কনের বাড়িতে যান বর বেলাল। বৃষ্টিবাদলের মধ্যে বরযাত্রীদের দুপুরের খাবার খাওয়ানোর আয়োজন চলছিল।১১ মিনিট আগে
পূর্ব সুন্দরবনে ঘুরতে এসে কচিখালী ডিমের চরসংলগ্ন সমুদ্রে গোসলে নেমে মাহিত আব্দুল্লাহ (১৬) নামের এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছে। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া, শিক্ষকদের মারধরের হুমকি এবং বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে শহীদ মিনারে আমরণ অনশনে বসেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. আতাউর রহমান। তাঁর সঙ্গে বসেন শিক্ষকেরাও। আজ শনিবার বেলা ১টার দিকে কলেজ ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারে ব্যানার টানিয়ে অনশনে বসেন২ ঘণ্টা আগে
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মানবাধিকার রক্ষার চেয়ে লঙ্ঘন বেশি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার ইনানী বেওয়াচ হোটেলের সম্মেলনকক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ নিয়ে পরামর্শক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে৩ ঘণ্টা আগে