যারা ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাদের কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে: মাহমুদুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যারা ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাদের কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে বলে মন্তব্য করেছেন দৈনিক আমার দেশ সংবাদপত্রের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। তিনি বলেন, ‘বাউল নাম ধরে একেবারেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ যারা করছে, যারা ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাদের কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে। তারা যে কেবল ইসলাম বিদ্বেষী, তাই নয়। এর পেছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে। তাদের এগুলো বলানো হয়, যাতে করে বাংলাদেশে একটা অস্থিরতা তৈরি হয়।’
আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে ওয়ার্ল্ড মুসলিম উম্মাহ আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।
মাহমুদুর রহমান আরও বলেন, ‘এ ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো আমাদের সকলের দায়িত্ব, কিন্তু শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাতে হবে। কোনো রকম সহিংসতা করবেন না। তাহলে পরে আমাদের আবার ইসলামী জঙ্গিসহ নানা রকম ট্যাগ দিয়ে তারা চেষ্টা করবে বাংলাদেশকে যাতে একটা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়।’
দল-মতের ঊর্ধ্বে মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘ঐক্যের সঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্র যাতে টিকে থাকে, সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আর সেটা করতে গেলে শুধু মুসলমানের ইউনিটি নিয়েই হবে না। মুসলমানের সাথে এই দেশে যে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আছেন, তাঁদেরও সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হবে। তাঁদের অধিকার দিয়েই রাষ্ট্র নির্মাণ করতে হবে। সংখ্যালঘুদের হেফাজত করাও তো মুসলমানের কর্তব্য।’
নির্বাচন প্রসঙ্গে সতর্ক করে মাহমুদুর রহমান বলেন, ‘ভারত কিন্তু চাইবে না যে ফেব্রুয়ারিতে একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বাংলাদেশে হোক। কারণ বাংলাদেশে যদি ফেব্রুয়ারিতে একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয় এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শান্তিপূর্ণভাবে হস্তান্তর হয়, তাহলে ভারতের ষড়যন্ত্র করবার সুযোগ অনেক কমে যাবে। তো সেজন্যে আমাদের কিন্তু আগামী তিন মাস খুব সতর্ক থাকতে হবে। দেশে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হতে দেওয়া যাবে না, যাতে করে আমাদের এই গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়।
তিনি বলেন, ‘প্রার্থী যে দলেরই হোক না কেন, যদি কোনোভাবে আপনাদের কাছে মনে হয় যে একজন ভারতীয় দালাল, তাঁকে দয়া করে আপনারা ভোট দেবেন না। এইটুকু দায়িত্ব আপনাদের পালন করতে হবে।’
সভায় আরও বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল হক, আয়োজক সংগঠনের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।
টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ায় জেলের জালে ধরা পড়েছে ১৬৬ কেজি ওজনের একটি ভোল মাছ। স্থানীয় বাজারে মাছটি ১ লাখ ৮০ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বাহারছড়া সমুদ্র এলাকায় মাছটি ধরা পড়ে।
মাছ ধরার নৌকার মালিক সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এত বড় মাছ আগে কখনো দেখি নাই। মাছটি তুলতেই কয়েকজন জেলে মিলে হিমশিম খেতে হয়েছে। জীবনে প্রথমবার আমার জালে এত বড় ভোল মাছ ধরা পড়েছে।’
সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, ‘প্রতিদিনের মতো ভোরে নৌকা নিয়ে সাগরে ছয়জন মাঝিমাল্লা মাছ ধরতে যাই। সাগরে জাল ফেলার পর দুপুরের দিকে হঠাৎ জালে অস্বাভাবিক ভারী অনুভব হলে টেনে তুলতে গিয়ে মাছটি দেখা যায়। অতিরিক্ত ওজনের কারণে মাছটি নৌকায় তুলতেও আমাদের বেগ পেতে হয়েছে।’
পরে মাছটি বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর বাজারে বিক্রি করার জন্য তোলা হলে ২ লাখ টাকা দাম হাঁকা হয়। দাম হাঁকাহাঁকি করে ব্যবসায়ী করিম ১ লাখ ৮০ হাজার টাকায় মাছটি কিনে নেন।
মাছ ব্যবসায়ী করিম জানান, ঢাকায় পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। রাতেই মাছটি পরিবহন করে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
এদিকে বাহারছড়া এলাকায় জেলের জালে এত বড় ভোল মাছ ধরা পড়ায় স্থানীয় জেলেদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ছাত্রদলের ১৯২ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মো. রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে মো. আতিকুর রহমানকে আহ্বায়ক, এ এম ষোয়াইব সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও মো. শফিকুল ইসলামকে সদস্যসচিব করে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া কমিটিতে ৬৩ জনকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও ১২৬ জনকে সদস্য করা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালেদ হোসেন বলেছেন, ‘বাংলাদেশে কেউ ইসলাম অবমাননা করলে তাকে দ্রুত আইনের আওতায় নেওয়া হবে। আপনারা কেউ দয়া করে আইন নিজের হাতে নেবেন না। আমি আশ্বস্ত করতে পারি, বাংলাদেশে কেউ কোনোভাবেই ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না।’
আজ বৃহস্পতিবার বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাই মাঠে তিন দিনব্যাপী মাহফিলের দ্বিতীয় দিনে তিনি এসব কথা বলেন।
ড. আ ফ ম খালেদ বলেন, ‘আমার বিষয়ে আপনাদের প্রত্যাশা অনেক বেশি; কিন্তু আমার সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতা মেনেই কাজ করতে হয়।’
ইসলামী আন্দোলনের আমির চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেন, ‘আমি কোথাও নির্বাচনে প্রার্থী হই নাই, ফলে মন্ত্রী হওয়ারও কোনো সুযোগ নাই। তারপরেও আমাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য দেশকে একটি ভালো অবস্থায় নেওয়া।’
এ সময় ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমদ, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার কেশরহাট এলাকায় অবস্থিত একটি ফ্লাওয়ার মিলকে জরিমানা করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) উদ্যোগে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
বিএসটিআই জানিয়েছে, গুণগত মানসনদ (সিএম লাইসেন্স) ছাড়া আটা, ময়দা ও গমের ভুসিপণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করে আসছিল ‘রাজশাহী ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ডাউল মিল’ নামের প্রতিষ্ঠানটি। তারা তাদের পণ্যের মোড়কে অবৈধভাবে বিএসটিআইয়ের মানচিহ্নও ব্যবহার করছিল।
এ জন্য বিএসটিআই আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জোবায়দা সুলতানা।
এতে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন বিএসটিআইয়ের বিভাগীয় কার্যালয়ের সার্টিফিকেশন মার্কস উইংয়ের কর্মকর্তা প্রকৌশলী জুনায়েদ আহমেদ।
