Ajker Patrika
ঢাকা

হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভ মিছিল

ঢাবি প্রতিনিধি
হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভ মিছিল
হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চ বিক্ষোভ মিছিল করেছে। ছবি: সংগৃহীত

শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, পলাতক খুনিদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। একই সঙ্গে আগামী সাত দিনের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

আজ শুক্রবার বাদ জুমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি টিএসসির রাজু ভাস্কর্য প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় মসজিদসংলগ্ন ওসমান হাদির সমাধির সামনে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এতে ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মী, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন।

সমাবেশে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার তিন মাস পার হলেও ওসমান হাদি হত্যার বিচার নিয়ে এখনো কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ঘোষণা করা হয়নি। সরকার হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলমান থাকার কথা বললেও এ বিষয়ে জনগণকে স্পষ্ট অগ্রগতি জানানো প্রয়োজন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ে সরকারের আরও উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল। এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান ও অনুসন্ধানের ফলাফল জনগণের সামনে তুলে ধরার আহ্বান জানান তিনি।

আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চ নতুন কোনো দফা বা আল্টিমেটাম দিতে চায় না। তবে বিচার নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করা প্রয়োজন। আগামী সাত দিনের মধ্যে সরকার যদি হত্যাকারীদের শনাক্তকরণ, বিচারপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি এবং তদন্তের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে।

আব্দুল্লাহ আল জাবের সরকারের কাছে দুটি বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য দাবি করে বলেন, ‘প্রথমত, জাতিসংঘের অধীনে তদন্তের উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা কী এবং এ বিষয়ে সরকারের অগ্রগতি কতদূর। দ্বিতীয়ত, হত্যাকাণ্ডের পেছনে দেশি-বিদেশি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের বিষয়ে সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে।’

সমাবেশে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ও অপপ্রচারের সমালোচনা করে জাবের বলেন, কোনো তদন্ত ছাড়াই আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ তোলা হচ্ছে, যা বন্ধ হওয়া উচিত।

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হত্যাকাণ্ডহত্যাঢাকা বিভাগজেলার খবরইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
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