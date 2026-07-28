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যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ট্রাম্পের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক—দৃঢ় সমর্থনের কথা জানালেন জেলেনস্কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ জুলাই ২০২৬, ২২: ৩৭
ট্রাম্পের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক—দৃঢ় সমর্থনের কথা জানালেন জেলেনস্কি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে এক বিশেষ রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে ওয়াশিংটনের দৃঢ় সমর্থনের প্রতি নিজের আস্থা প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি। মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকটি সাংবাদিকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না।

বৈঠক শেষে দেওয়া এক টেলিগ্রাম পোস্টে জেলেনস্কি আলোচনাকে ফলপ্রসূ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ইউক্রেনীয় নাগরিকদের সুরক্ষা এবং আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে। বিশেষ করে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুতের লাইসেন্স লাভ এবং সম্ভাব্য অন্যান্য কৌশলগত সহায়তা নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে। ট্রাম্পের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি উল্লেখ করেন, খুব শিগগিরই দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগের পরবর্তী ধাপগুলো নিশ্চিত করা হবে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি পরলোকগত মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের শেষকৃত্যে যোগ দিতে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই মূলত ওয়াশিংটন সফরে যান জেলেনস্কি। লিন্ডসে গ্রাহাম ১১ জুলাই ইউক্রেন সফর থেকে ফেরার কয়েক ঘণ্টা পর মৃত্যুবরণ করেন।

বৈঠকের আগে জেলেনস্কি পুনর্ব্যক্ত করেন, ইউক্রেনের প্রধান অগ্রাধিকার হলো ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো এবং টেকসই শান্তির পথ সুগম করা। পাশাপাশি তিনি জানান, ইরানের হামলায় রাশিয়ার সহায়তার যে অভিযোগ উঠেছে, সে সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য ও স্যাটেলাইট চিত্র ট্রাম্পের সঙ্গে শেয়ার করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

এদিকে হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ট্রাম্প ও তাঁর দল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিরসনে একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আলোচনার মাধ্যমে একটি ইতিবাচক সমঝোতায় পৌঁছানোর বিষয়ে তাঁরা আশাবাদী।

বিষয়:

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