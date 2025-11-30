Ajker Patrika

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪৮
শীর্ষ সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেল। ছবি: সংগৃহীত
শীর্ষ সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেল। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে গণপিটুনিতে গুরুতর আহত শীর্ষ সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে (৪০) উদ্ধারের পর গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত চলা সেনাবাহিনীর অভিযানে তাঁর দুই সহযোগীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি ২টি পিস্তল ও ৬টি গুলিসহ আটক করা হয়।

সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা যায়, ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় শের-ই-বাংলা আর্মি ক্যাম্পে তথ্য আসে যে জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি দেওয়া হচ্ছে। তিনটি সেনা টহল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। সেখান থেকে বুনিয়া সোহেলকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ৩৮ টির মতো মামলা রয়েছে। গত এক বছরে বুনিয়া সোহেল গ্যাংয়ের হাতে ৭-৮টি হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

এদিকে বুনিয়া সোহেলকে হাসপাতালে নেওয়ার পরপরই সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল ও শের-ই-বাংলা আর্মি ক্যাম্পের আশপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় তাঁর দুই সহযোগী নয়ন (৩০) ও রাব্বিকে (২৮)। সেনা টহল দল তাঁদের আটক করে। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ছয়টি সেনা টহল দল রাত ১টার দিকে মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ২টি ৭.৬৫ মিমি পিস্তল এবং ৬টি গুলি উদ্ধার করে।

আটক বুনিয়া সোহেলের দুই সহযোগী। ছবি: সেনাবাহিনী
আটক বুনিয়া সোহেলের দুই সহযোগী। ছবি: সেনাবাহিনী

৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, গণপিটুনিতে সোহেল আহত হওয়ার পর তাঁর সহযোগীরা প্রতিপক্ষের ওপর প্রতিশোধ নিতে অস্ত্র জোগাড় করেছিলেন। সময়মতো আটক করতে না পারলে বড় ধরনের রক্তপাত ঘটতে পারত।

অভিযান শেষে হাসপাতালে পুলিশ প্রহরায় থাকা অবস্থায় বুনিয়া সোহেলকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আটক দুই সহযোগী এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্র আইনি প্রক্রিয়ার জন্য মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার জুয়েল রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, বুনিয়ার সোহেলকে স্থানীয়রা ধরে গণপিটুনি দেয়। এরপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে আছেন। বুনিয়া সোহেলের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও রয়েছে। তাঁকে সেসব মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হবে।

বিষয়:

জেনেভামোহাম্মদপুরঢাকা জেলারাজধানীঢাকাঢাকা মহানগর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

খানসামায় শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন

খানসামায় শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন

খুলনায় আদালত চত্বরে কুপিয়ে গুলি করে একজনকে হত্যা, আরেকজন গুলিবিদ্ধ

খুলনায় আদালত চত্বরে কুপিয়ে গুলি করে একজনকে হত্যা, আরেকজন গুলিবিদ্ধ

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৫১
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কু‌ড়িগ্রা‌মের না‌গেশ্বরী উপ‌জেলায় জ‌মি নিয়ে বি‌রো‌ধের জে‌রে দুই পক্ষের সংঘ‌র্ষে এক নারীসহ তিনজন নিহত হ‌য়ে‌ছেন। আজ রোববার দুপু‌রে উপ‌জেলার স‌ন্তোষপুর ইউ‌নিয়‌নের হাইলাটারী গ্রা‌মে এই ঘটনা ঘ‌টে।

না‌গেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল ক‌রিম রেজা এ তথ্য নি‌শ্চিত ক‌রে‌ছেন।

নিহত নারীর প‌রিচয় তাৎক্ষ‌ণিকভাবে জানা যায়‌নি। অপর দুজ‌নের নাম আলতাফ ও মা‌নিক ব‌লে প্রাথ‌মিকভা‌বে জানা গে‌ছে। পু‌লিশ ঘটনাস্থ‌লে পৌঁ‌ছে প‌রি‌স্থি‌তি শান্ত করেছে, অ‌ভিযুক্ত‌ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তা‌রের চেষ্টা কর‌ছে।

বিস্তা‌রিত আস‌ছে...

বিষয়:

সংঘর্ষকুড়িগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

খানসামায় শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন

খানসামায় শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন

খুলনায় আদালত চত্বরে কুপিয়ে গুলি করে একজনকে হত্যা, আরেকজন গুলিবিদ্ধ

খুলনায় আদালত চত্বরে কুপিয়ে গুলি করে একজনকে হত্যা, আরেকজন গুলিবিদ্ধ

চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

সিলেট প্রতিনিধি
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

প্রায় চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। এর আগে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর এলাকায় তেলবাহী মালগাড়ি ৯৫২-এর ওয়াগন ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ায় সিলেটের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, শনিবার ভোরে সিলেটে পৌঁছে তেল আনলোড করা বিশেষ ট্যাংক-ট্রেনটি চট্টগ্রামের উদ্দেশে ফিরছিল। মল্লিকপুর এলাকায় পৌঁছালে একটি ওয়াগনের চাকা লাইনের বাইরে চলে যায়। এতে সিলেট-ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। লাইনচ্যুত ওয়াগন উদ্ধারে কুলাউড়া শেড থেকে রিলিফ ট্রেন ডাকা হয়। পরে ১টার দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সঙ্গে সিলেটের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মাইজগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার আবু সাঈদ আজকের পত্রিকাকে জানান, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুর এলাকায় তেলবাহী মালগাড়ি ৯৫২-এর একটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হওয়ার চার ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। কুলাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত তেলবাহী ওয়াগন ট্রেনটি উদ্ধার করার পর রাত ১টার দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামগামী দুটি ট্রেন ছেড়ে গেছে।

বিষয়:

সিলেট জেলাকুলাউড়াট্রেনসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

খানসামায় শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন

খানসামায় শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন

খুলনায় আদালত চত্বরে কুপিয়ে গুলি করে একজনকে হত্যা, আরেকজন গুলিবিদ্ধ

খুলনায় আদালত চত্বরে কুপিয়ে গুলি করে একজনকে হত্যা, আরেকজন গুলিবিদ্ধ

খানসামায় শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন

খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
আজ সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের খানসামা উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই কার্যালয় উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা পরিষদের প্রশাসক মো. কামরুজ্জামান সরকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) অয়ন ফারহান শামস, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সুধীজন।

জানা যায়, প্রতিষ্ঠার পর থেকে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির নিজস্ব কোনো ভবন ছিল না। এ কারণে উপজেলা পরিষদের পরিত্যক্ত একটি ভবন সংস্কার করে সংস্কৃতিচর্চার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে শিল্পকলা একাডেমির এই ভবন চালু করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকার বলেন, ‘সংস্কৃতি হলো একটি জাতির পরিচয় বহনকারী শক্ত ভিত্তি। খানসামার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরও সমৃদ্ধ করতে এই অস্থায়ী ভবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখানে স্থানীয় শিল্পীরা নিয়মিত অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।’

বিষয়:

দিনাজপুরউদ্বোধনশিল্পকলা একাডেমিখানসামাজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

খুলনায় আদালত চত্বরে কুপিয়ে গুলি করে একজনকে হত্যা, আরেকজন গুলিবিদ্ধ

খুলনায় আদালত চত্বরে কুপিয়ে গুলি করে একজনকে হত্যা, আরেকজন গুলিবিদ্ধ

খুলনায় আদালত চত্বরে কুপিয়ে গুলি করে একজনকে হত্যা, আরেকজন গুলিবিদ্ধ

খুলনা প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪৯
খুলনায় আদালত চত্বরে কুপিয়ে গুলি করে একজনকে হত্যা, আরেকজন গুলিবিদ্ধ

খুলনায় আদালত চত্বরের প্রধান ফটকের সামনে কুপিয়ে এবং গুলি করে একজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত হাসিব চিহ্নিত সন্ত্রাসী বলে জানা গেছে।

এ সময় রাজন নামের আরেক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

khulna-02

আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আদালতের সামনে ঘটনাটি ঘটে। নিহত ও আহত যুবক একটি মামলায় হাজিরা দিয়ে একটি মোটরসাইেকেলের ওপর বসা ছিলেন।

খুলনা থানার সেকেন্ড অফিসার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিস্তারিত আসছে...

বিষয়:

খুলনাআদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

চার ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

খানসামায় শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন

খানসামায় শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন