উত্তরায় আজমপুর রেললাইনে পড়ে ছিল কিশোরের ক্ষতবিক্ষত লাশ

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
রেললাইন এলাকায় উৎসুক জনতা ভিড় করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর উত্তরায় আজমপুর রেলগেট এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা এক কিশোরের (১৩) ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পথচারীরা ওই রেললাইনে কিশোরের লাশটি দেখতে পান।

সরেজমিনে রাত ৮টার দিকে ঘটনাস্থলে উৎসুক লোকজনকে ভিড় করতে দেখা যায়।

আজমপুর রেলগেট এলাকায় রেললাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে আবদুল্লাহপুরের দিকে যাচ্ছিলেন মো. আদিল ও তাঁর দুই বন্ধু। আদিল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা রেললাইন ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখি, বিপরীত পাশের রেললাইনে কী যেন পড়ে আছে। পরে লাইট জ্বালিয়ে দেখি, এক কিশোরের লাশ পড়ে আছে। তার মাথা শরীরে থেকে আলাদা হয়ে রয়েছে।’

আদিল আরও বলেন, পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল দিলে রেলওয়ে পুলিশ এসে লাশটির উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে।

এদিকে ঘটনাস্থলে বিমানবন্দর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল মো. রুবেল বলেন, লাশটি উদ্ধার করে কমলাপুর রেলওয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

ওই কিশোরের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে—জানতে চাইলে রেলওয়ে পুলিশের বিমানবন্দর ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী মোবাইল ফোনে বলেন, ঢাকাগামী একটি ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাতনামা ওই কিশোর মারা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সে টোকাই। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীউত্তরাকিশোরঢাকাজেলার খবরলাশ
