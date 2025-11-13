Ajker Patrika

ধানমন্ডি ৩২ থেকে সন্দেহভাজন কিশোর ও যুবক আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সন্দেহভাজন কিশোর ও এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা থেকে এক সন্দেহভাজন কিশোর ও এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে কিশোরটিকে এবং দুপুর ১টার দিকে যুবককে আটক করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপির ধানমন্ডি জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান জানান, আটক কিশোরের আচরণ সন্দেহজনক ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার বক্তব্যে অসঙ্গতি পাওয়া গেছে। সে একবার নিজেকে শিক্ষার্থী, আবার একবার ছাত্রদল বা ছাত্রশিবিরের সঙ্গে জড়িত বলে দাবি করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আটক কিশোরের পরনে প্যান্ট, কোট ও টাই এবং হাতে একটি ব্যাগ ছিল। তাকে আটক করার পর পুলিশের ভ্যানে করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, আটক কিশোরের ব্যাগ থেকে কিছু কাগজপত্র ও আলামত জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তার সঙ্গে একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের যোগসূত্র থাকতে পারে।

অন্যদিকে আটক যুবকের বয়স ২২ বছর। তারও বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য যাচাই করা হচ্ছে।

পুলিশ জানায়, দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় রাখা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ও পরিচয় যাচাইয়ে গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তা নেওয়া হচ্ছে।

আটকধানমন্ডিরাজধানীঢাকা বিভাগকিশোরজেলার খবর
হিলি স্থলবন্দরে পুলিশের টহল জোরদার, আমদানি-রপ্তানি স্বাভাবিক

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
হিলি স্থলবন্দর এলাকায় পুলিশের তল্লাশি। ছবি: আজকের পত্রিকা
হিলি স্থলবন্দর এলাকায় পুলিশের তল্লাশি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা রুখতে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর এলাকায় পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করছে পুলিশ। বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে, চলছে পণ্য পরিবহন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বন্দর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোয় চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করেন হাকিমপুর থানা পুলিশের সদস্যরা।

হাকিমপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে হিলি স্থলবন্দর এলাকায় যাতে কেউ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে, সেজন্য পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে চেকপোস্ট বসিয়ে বিভিন্ন যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তল্লাশি করা হচ্ছে। হাকিমপুর থানা-পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে।

এদিকে হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক গ্রুপের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন শিল্পী বলেন, সকাল থেকেই হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য স্বাভাবিক রয়েছে। বন্দরে ভারত থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি হচ্ছে এবং এসব পণ্য বন্দর থেকে খালাস করে ব্যবসায়ীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাচ্ছেন।

নিষিদ্ধদিনাজপুরপুলিশহিলি বন্দরজেলার খবররংপুর বিভাগরাজনৈতিক দলআওয়ামী লীগ
ফাঁকা ঢাকায় ভাড়া বেশি, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 
যান চলাচল কম হওয়ায় গন্তব্যে পৌঁছাতে ভোগান্তিতে ঢাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা
যান চলাচল কম হওয়ায় গন্তব্যে পৌঁছাতে ভোগান্তিতে ঢাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের আজকের কর্মসূচিকে ঘিরে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজধানীতে যান চলাচল কম দেখা গেছে।

রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় সরেজমিনে দেখা যায়, ‎যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তায় লোকাল বাসের চলাচল কিছুটা লক্ষ্য করা গেলেও দূরপাল্লার বাস চোখে পড়েনি। লোকাল বাসও অন্যান্য দিনের তুলনায় খুবই কম দেখা গেছে। সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দূরপাল্লার বাস চলাচল না করলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে কিছুটা বাড়তে থাকে।

ঢাকা-মাওয়া সড়কের পোস্তগোলা ফ্লাইওভার, দোলাইরপাড়, যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ঘুরে দেখা যায়, সড়কগুলো অনেকটাই ফাঁকা।

‎এদিকে দূরপাল্লার ও সিটি সার্ভিসের লোকাল বাস চলাচল বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন এসব এলাকার যাত্রীরা। সিএনজি অটোরিকশাচালকরা সুযোগ বুঝে ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

দূরপাল্লার বাসগুলো সকাল থেকে চলাচল বন্ধ ছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
দূরপাল্লার বাসগুলো সকাল থেকে চলাচল বন্ধ ছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুরাইন থেকে শাহবাগে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অসুস্থ মেয়েকে দেখতে যাবেন ৬০ বছর বয়স্ক আতিক। তিনি বলেন, বাস না থাকায় অনেক দুর্ভোগে পড়েছি। সিএনজি অটোরিকশাচালকেরা ইচ্ছেমতো ভাড়া চাচ্ছে।

বাস না থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন অসুস্থ মাকে দেখতে শরীয়তপুর যেতে চাওয়া বেসরকারি চাকরিজীবী আরমান। তিনি বলেন, জনগণকে জিম্মি করে আন্দোলন করা কারোরই উচিত নয়।

‎এ ব্যাপারে সায়েদাবাদ আন্তজেলা বাস টার্মিনাল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ আল লতিফ (খোকা) ও শ্রমিক কমিটির আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন বলেন, যাত্রীর চাপ না থাকায় সকাল থেকে দূরপাল্লার বাস তেমন ছেড়ে যায়নি। বেলা বাড়ার সাথে সাথে কিছু যাত্রী নিয়ে কিছু বাস টার্মিনাল ছেড়ে যাচ্ছে।

রাজধানীর ওয়ারীতে দেখা যায়, সড়ক অনেকটাই ফাঁকা। যাত্রী কম থাকায় সিএনজি চালকদেরও নিরাশ হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে রাজধানীতে কিছুটা থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তবে বেলা ১টা পর্যন্ত এসব এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

‎এদিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। তবে অনেক জায়গায় মোটরবাইক থামিয়ে চলছে তল্লাশি।

‎এ ব্যাপারে ওয়ারী বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. হারুন অর রশিদ বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন পয়েন্টে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সন্দেহভাজনদের তল্লাশি করা হচ্ছে। সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

রাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাফ্লাইওভারযাত্রাবাড়ী
নিরাপত্তার আশঙ্কায় নেছারাবাদ থেকে ঢাকাগামী সব বাস বন্ধ

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
নেছারাবাদ বাস টার্মিনালে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন পরিবহনের গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা
নেছারাবাদ বাস টার্মিনালে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন পরিবহনের গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা আজকের কর্মসূচি ঘিরে নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কায় নেছারাবাদ থেকে ঢাকাগামী কোনো দূরপাল্লার বাস ছেড়ে যায়নি। পূর্বঘোষণা ছাড়া হঠাৎ দূরপাল্লার যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন আগাম টিকিট কাটা যাত্রীরা। তবে নেছারাবাদ-বরিশালসহ অভ্যন্তরীণ রুটের বাস চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে নেছারাবাদ বাস টার্মিনাল ঘুরে দেখা যায়, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন পরিবহনের গাড়িগুলো, আর চালক ও হেলপাররা অলস সময় কাটাচ্ছেন।

শ্যামলী পরিবহনের চালক পরিমল পাল বলেন, ‘গতরাতে ট্রিপ নিয়ে আসার সময় দেখি ভাঙ্গা এলাকায় পরিস্থিতি ভালো না। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে গাড়ি ছাড়ি নাই।’

হানিফ পরিবহনের এক হেলপার বলেন, ‘আমরা তো গাড়ি বন্ধ করিনি। কাউন্টার যদি ছাড়ে, তাহলে আমাদের যেতে হয়। গাড়ির ক্ষতি হলে সব দায় আমাদেরই।’

গোল্ডেন লাইন পরিবহনের কাউন্টার ম্যানেজার মো. শামিম মৃধা বলেন, ‘যাত্রী নেই, তার ওপর ঢাকায় অস্থিরতা চলছে। নিরাপত্তার বিষয় আছে। তাই আজ গাড়ি ছাড়িনি। আশা করছি, শুক্রবার থেকে বাস চলবে।’

বরিশালগামী বাস কাউন্টারের কর্মচারী আবদুল হাকিম বলেন, ‘আমাদের রুটে বাস স্বাভাবিকভাবে চলছে, তবে যাত্রী কিছুটা কম।’

নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বনি আমিন বলেন, ‘তথাকথিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নেছারাবাদে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। সবকিছু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। পুলিশের কঠোর নজরদারি অব্যাহত আছে। কোথাও কোনো সমস্যা নেই।’

অনলাইননিষিদ্ধনিরাপত্তাবরিশাল বিভাগআশঙ্কাবরিশালনেছারাবাদআওয়ামী লীগ
‘সন্ত্রাসী কর্মসূচি’র প্রতিবাদে রংপুরে কারমাইকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

রংপুর প্রতিনিধি
আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কারমাইকেল কলেজের মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কারমাইকেল কলেজের মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা আজকের কর্মসূচিকে ‘সন্ত্রাসী কর্মসূচি’ আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন রংপুরের ঐতিহ্যবাহী কারমাইকেল কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কলেজের মূল ফটকের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে নগরীর প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে লালবাগ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, গত ১৭ বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অগণিত অপরাধ, নিপীড়ন ও গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। তাঁদের দাবি, শেখ হাসিনার দেশে ফেরার কোনো নৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার নেই।

শিক্ষার্থীরা বলেন, শেখ হাসিনার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তবে ছাত্র-জনতা কোনো নৈরাজ্য বরদাশত করবে না বলে তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন।

বেলা ২টা পর্যন্ত কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা আজকের কর্মসূচির কোনো প্রভাব পড়েনি। এই সময়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবরও পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

রংপুর মহানগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান বলেন, ‘শহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। যানবাহন চলাচল করছে। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।’

রংপুর জেলানিষিদ্ধবিক্ষোভসন্ত্রাসীরংপুরজেলার খবররংপুর বিভাগআওয়ামী লীগ
